Araceli Santa Cruz, la ‘Chica de la Semana’ que en poco tiempo, lanzará su propia marca de ropa.

(POR CIUDAD NOTICIAS): Araceli Santa Cruz, es una de las mujeres más hermosas que hasta aquí, han sido entrevistadas como ‘Chica de la Semana».
Según nos adelantó, en poco tiempo estará lanzando su propia marca de ropa.
- LA ENTREVISTA COMPLETA;
*¿QUE TE PROVOCA SER UNA DE LAS PRIMERAS CHICAS DE LA SEMANA DE ÉSTE AÑO QUE HACE DÍAS COMENZO?
-UNA FELICIDAD ENORME, SON MUY LEÍDOS Y SER DE LAS PRIMERAS ME PARECE UN PRIVILEGIO INCREIBLE.
*CONTANOS A QUÉ TE DEDICAS , SIGNO Y COMO ES TU PERSONALIDAD.
-Estoy por lanzar mi marca de ropa BY ARA SANTACRUZ, así que estoy a full con eso, son diseños muy finos y les aseguro que será tendencia. Soy de GÉMINIS, tengo un carácter muy fuerte, soy directa y súper estructurada! No puedo evitarlo 😂.
*PERSPECTIVAS PARA EL AÑO QUE COMIENZA.
-SALUD POR SOBRE TODAS LAS COSAS, APRENDER A NADAR, QUE MIS DISEÑOS SE HAGAN TENDENCIA Y TENER UNA SEGUNDA NOTA CON USTEDES POR SUPUESTO* 😜
*SOS UNA BOMBA…¿COMO CUIDAD ESE CUERPO?, PORQUE NOTAMOS UNA COLA BIEN PARADITA.
-AY MUCHAS GRACIAS, CÓMO MUY SANO YA QUE NO ME DA EL TIEMPO DE IR AL GYM. COMER SALUDABLE PARA MI ES FUMDAMENTAL!
*¿COMO CONOCISTE CIUDAD NOTICIAS?
-LO CONOCÍ GRACIAS A MI AMIGA Y DIOSA DORINA GUILLEN, LE HICIERON UNA NOTA HACE UN TIEMPO ATRÁS A ESA MUJER INFERNAL 🔥…