APERTURA DE SESIONES: Notararigo solicitó 25 viviendas más y aseveró que figura en el presupuesto provincial.

(Por Ciudad Noticias): Uno de los temas que más preocupan a los habitantes del distrito, es la falta de viviendas y si bien en Saavedra se han entregado cuatro, en Espartillar se entregaran la misma cantidad y en Pigüé ocurrirá lo propio, pero de unas 25, la demanda supera las 1.100 y el mandatario comunal afirmó que solicitó 25 nuevas viviendas y que están en el presupuesto provincial.

En su extenso discurso donde recorrió área por área, Notararigo se mostró dispuesto a trabajar para conseguir más viviendas para el distrito, no prometió un número desorbitado como ocurrió con la ex gestión de Corvatta, quien no logró entregar una sola casa, en éste caso, el intendente de “Juntos”, se mostró cauteloso, pero admitió el pedido de 25 nuevas casas como para ir dándole soluciones a la gente.

“Bueno, obviamente el pedido es que necesitamos más viviendas, figuran en el presupuesto provincial las 25 viviendas, estamos conversando con el ministerio en este caso de provincia y vamos a necesitar la ayuda de ustedes para que nos den el ok”.