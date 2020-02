Apareció una ¿ex amante? de Lautaro Martínez: “Me dijo que Sol Pérez buscaba cámara”

La ex ‘Combate’ Jaqueline Grisolia eligió ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada para contar los detalles de la relación que mantuvo entre 2017 y 2018 con Lautaro Martínez antes de que el futbolista se vaya a Europa. “Estábamos re enganchados”, confesó.

“Le di bolilla, estuvimos. Para qué voy a mentir. Yo estaba súper ilusionada con él. Era un romántico conmigo, me cocinaba”, afirmó al ser entrevistada por Ulises Jaitt.

Lo cierto es que el deportista estaba saliendo con ella, con la conductora de NET TV y al mismo tiempo comenzó una relación con su actual novia, Agustina Gandolfo.

“Soy la tercera en discordia, no sé. Ahora me río, pero fue un sufrimiento porque me re desilusionó. Cuando salió el romance con Sol Pérez le mande una captura de pantalla y me dijo que nada que ver: ‘Esta piba sabes como es. Busca cámara’”, dijo.

“Estoy enojada con él, como hombre es un cero”, definió la modelo. “Nunca se habló del blanqueo porque estábamos bien. Yo lo tomaba como que nos estábamos conociendo. Yo no estaba con otra persona a la par y yo creía que él tampoco”, agregó.

“Cuando le dije que en Revista Paparazzi me preguntaron si salí con un jugador de fútbol le mande un mensaje para preguntar (si podía oficializar), no me contestó y los de la revista tenían que hacer la nota. Dije que me invitó y que no acepte. Cuando sale la nota se re enojó porque dije que no y lo deje como que lo había rechazado”, recordó.

Cuando oficializó con la novia, no se volvió a contactar con el jugador: “Me partió el corazón. Yo pensaba, atando cabos, que con esa chica se veía de hace más tiempo y como salió a hablar Sol y yo en la revista dijo ‘blanqueo con esta chica porque se me va a armar un quilombo’”.

Por otro lado, reveló: “Yo lo conocí a él por medio de Ricardo Centurión. Éramos amigos y me invitaba siempre a las fiestas que hacía. Lautaro me decía que él era un quilombero bárbaro y que no lo quería nadie. Yo no tengo idea porque no conozco de fútbol, pero después vi en las noticias que tuvieron un par de problemas”.

FUENTE: am1300lasalada.com