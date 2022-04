Anunciaron el regreso de Casados con Hijos en el teatro

Después de mucho tiempo de espera y de haber cancelado las funciones que planeaban para el 2020, se confirmó el regreso de Casados con Hijos al teatro para la temporada de verano 2023. Los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato, protagonizaron un reencuentro imperdible y en sus redes compartieron varias imágenes del brindis. En esta oportunidad y como ya lo habían adelantado, Érica Rivas, que interpretaba a María Elena Fuseneco en la exitosa sitcom, no formará parte de este nuevo proyecto por diferencias tanto con sus colegas como con la producción de la obra. En las últimas horas, Telefé compartió algunas imágenes del elenco completo, donde se los observa sonrientes y a puras fotos. Pero además, otro dato curioso es que Michael Bublé, marido de la ex Rebelde Way, no sólo formó parte de la reunión, sino que también fue el encargado de retratar todo lo que sucedió en la reunión. Este mediodía, Flor Peña compartió una selfie de los cinco protagonistas y expresó su felicidad luego de que se diera a conocer la noticia. «Ahora sí, volvemos. Nos vemos en el verano 2023 en el Gran Rex. Muy felices», escribió la actriz.