Antonela Pane, la bomba sexy instagramer, con la que Facundo Abrosioni engañó a Morena Rial

Morena Rial contó varias veces que Facundo Ambrosioni la engañaba. En 2019 se habían separado en medio de un escándalo pero él jamás mencionó palabra sobre sus infidelidades. Sin embargo, la verdad salió a la luz en los últimos días, cuando hizo un vivo con la tercera en discordia.

El cordobés y Antonela Pane, como se llama esta bomba hot que no se pudo resistir a sus encantos, recordaron un encuentro fogoso que tuvieron en un boliche y que no pudieron continuar porque él estaba “muy bien custodiado” por la hija del conductor de Intrusos.

El ida y vuelta de los mediáticos no le cayó nada bien a Alejandro Cipolla, el abogado de Morena, quien explotó al ver lo que decían. “Lamentable hacer quedar mal a Morena Rial, la mamá de tu hijo. La voy a defender siempre porque ella es muy buena, yo no. Que me tengas bloqueado no significa que no me voy a enterar”, dijo a través de una Story.