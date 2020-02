Anto Mantovano, radicada en México, dijo: “Tendría un permitido con Sol Pérez, me parece hermosa”

Antonella Mantovano, es una hermosa modelo marplatense que recorre el mundo realizando diversas producciones fotográficas y que suele compartir en sus redes sociales.

– No me considero una “modelo “pero me encantaría ejercerlo de manera profesional, estoy en busca de eso y viajar es la mejor opción porque conoces a mucha gente que te puede dar una mano y uno nunca sabe dónde puede terminar, ¿no?

Contó ésta rubia angelical a Ciudadnoticias.com, quien a la hora de opinar de la ex “Chica del clima” relató:

“Me encantaría hacer una buena tapa para la revista Playboy junto a Sol Pérez. Me resulta divina.”

Pero como la hermosa Antonella no se guarda nada, nuestro periodista, fue por más y la rubia no tuvo inconveniente y redobló la apuesta:

¿Tendrías un permitido con Sol Pérez?, se le consultó desde éste diario online:

“Por supuesto que tendría un permitido con ella, (Por Sol Pérez), me parece una mujer hermosa”, puntualizó la amiga de Yasmila Mendeguia, otra marplatense que pasó por GH y que trabajan juntas desde hace tiempo realizando producciones que son para el infarto.

En 2018, por su parte, Sol Pérez había declarado:

“NUNCA LO HICE, PERO ME GUSTARÍA. NO SERÍA CON DOS HOMBRES. NO PODRÍA CON DOS HOMBRES PORQUE NO ME IMAGINO LA SITUACIÓN. ME SENTIRÍA CON DEMASIADA PRESIÓN. NO DISFRUTARÍA DE ESA SITUACIÓN. ME GUSTARÍA HACERLO CON UNA MUJER Y UN HOMBRE”.

Por último, Anto, aseguró que andará por argentina dentro de un mes y podría llegar a realizar una producción súper hot para Ciudad Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Buen martes para todos ✨ Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 25 Feb, 2020 a las 9:51 PST

Ver esta publicación en Instagram Domingo de fotos ✨ Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 23 Feb, 2020 a las 9:32 PST

Ver esta publicación en Instagram •Absurda• Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 18 Feb, 2020 a las 6:22 PST

Ver esta publicación en Instagram Extrañando al 1 @soyprotos ✨💕 Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 11 Ene, 2020 a las 5:24 PST

Ver esta publicación en Instagram Buenas noches 😴🌙 . . . @igore_photo 🙈 Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 6 Ene, 2020 a las 6:01 PST

Ver esta publicación en Instagram HOLA @igore_photo 😜😜 Una publicación compartida de Antonella Mantovano (@antomantovano) el 3 Ene, 2020 a las 11:39 PST

