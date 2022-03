Anticipo; La joven abusada el sábado por dirigente de Atlético, amplió la denuncia en la tarde de hoy.

(Por Ciudad Noticias): Durante la tarde de hoy en la Comisaría Segunda de Saavedra, la joven de 22 años quien fuera abusada el sábado por la noche por el vicepresidente del club Atlético, “Lucho” Castro, hizo una ampliación en su denuncia.

En ésta oportunidad, habría aportado más sobre lo sucedido el sábado poco antes de las 23 hs en las instalaciones de “Minimercado Lucho”, mientras se encontraba limpiando el local.

Al parecer en ese momento, Castro, había estado tomando cervezas, al menos, dos botellas.

Además de la denuncia, la victima habría insistido en una restricción perimetral cosa que hasta el momento, no fue concedida; en casos como esto, la solicitud debería tener una respuesta inmediata, sin embargo, la chica que aún mantiene su estado de shock, no habría recibido notificación alguna ni tampoco contó con el protocolo correspondiente desde la Comisaría de la Mujer que hasta las 21 hs de hoy lunes, no había recibido ningún tipo de asistencia por parte de profesionales.