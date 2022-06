Ante la falta de gasoil, el campo amenaza con un paro

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias (CEEA) anunció en conferencia de prensa una posible jornada de protesta para el 13 de julio, con cese de comercialización, debido a la escasez de gasoil que afecta, principalmente, al norte del país.

“Al cese de comercialización lo vamos a plantear a nivel nacional, algo por lo cual esperamos que no haya actividad en el Mercado de Cañuelas. Y además estamos hablando con los acopiadores y exportadores de granos para extender la medida de protesta”, dijo Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Días atrás la CEEA también se había mostrado preocupada por otros temas como por ejemplo la inflación, el tipo de cambio, la inseguridad y la carga impositiva.

Cabe recordar que la petrolera YPF importará durante los próximos 45 días alrededor de 500.000 metros cúbicos de gasoil para abastecer el mercado local, para dar respuesta a la fuerte demanda del combustible que se verifica desde principios de año.

“En los próximos 45 días, YPF importará 10 barcos con un total de casi 500.000 metros cúbicos de gasoil. Según el cronograma tentativo, esta semana arriban 2 barcos, 5 naves en julio y 3 en agosto”, precisaron fuentes del sector.

“Como resultado, en la tercera semana de junio se observó una disminución de los quiebres en estaciones del 50% respecto a la segunda semana”, señalaron las mismas fuentes.

En el país, entre un 15% y un 20% del consumo local de gasoil -sin considerar las usinas eléctricas- se abastece con importaciones.

En el caso de YPF, las compras de gasoil en el exterior fueron 20% superiores en el primer trimestre respecto a las realizadas en igual período de 2021.

Los problemas de provisión que se registran en distintos puntos del país vienen siendo monitoreados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) a través del denominado “Mapa de abastecimiento de gasoil”.

En base al último informe de la cámara empresaria, entre el 15 y el 25 de junio, Tierra del Fuego fue la única provincia en la que los transportistas de carga no tuvieron inconvenientes con el combustible, mientras que en 23 distritos se registraron problemas de abastecimiento.

Por su parte, las entidades agropecuarias bonaerenses aún no definieron si se van a adherir a la medida de fuerza debido a que la escasez de combustible no afecta a los productores de la Provincia de la misma manera que lo hace en otras regiones del país.

De acuerdo a lo detallado por el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, en diálogo con La Tecla, lo que hay en la Provincia es una “provisión insegura de combustible. Ha habido días en que, por ejemplo en Trenque Lauquen, se quedó sin combustible casi por completo. Pero después el gasoil aparece”.

Y añadió: “Por ahí hay demoras en la entrega, entonces se dilatan las entregas al productor y al transportista. Tenés un compromiso para retirar 10 mil litros de combustible y te dicen que vayas a retirar 3 mil hoy y la semana que viene te dan otra parte. Entonces, lo que hay es un estado de inestabilidad en la prestación de combustible. No es seguro”.

En esta línea, Salaverri advirtió que lo que sí ha sucedido en territorio provincial es un incremento desmedido de los precios del gasoil. “En muchos lados, el valor ha llegado a superar los 200 pesos. En el norte han tenido que pagar hasta 300. Antes del conflicto valía 132 pesos, o 125 pesos. El gasoil está más caro que la nafta en algunos lugares, cuestión que nunca fue así”.

En cuanto a las consecuencias de la inseguridad en la provisión del combustible, el titular de la entidad agropecuaria señaló: “Esto ha producido que se demore la siembra y lo que está más afectado es el transporte. En la Provincia de Buenos Aires los transportes no tienen seguridad de ir y volver con el tanque lleno, por lo que no toman el flete. Esta es una situación que genera cierta angustia, tanto en el transporte como en el productor. Esta inestabilidad no da previsibilidad para realizar los trabajos”.

Según reveló el propio Salaverri, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario argumentaron que esta problemática está relacionada con el exceso de demanda. Es decir, lo que se conoce como “demanda agregada”.

“La excusa es que con la actividad económica más alta hay mayor consumo de combustible. En nuestro caso, la cosecha fue menor que la del año pasado, entonces el movimiento de camiones es menor. Hasta con la cosecha de trigo no creemos que haya una demanda mayor que la del año pasado, básicamente en la producción agropecuaria. Para nosotros no es correcto el exceso de demanda”.

Lo cierto es que son pocas las explicaciones oficiales a la falta de gasoil que afecta, principalmente, a las provincias del norte del país, empezando por Santa Fe. Semanas atrás, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, reconoció el problema y hasta garantizó una mayor importación del combustible para paliar el faltante actual. No obstante, desde la Secretaría de Energía y de Transporte no se ha hablado demasiado.

Para los productores, uno de los motivos del faltante tiene nombre y apellido: Máximo Kirchner. El año pasado, el diputado nacional impulsó un proyecto a través del cual se rebajó el corte de biodiesel -que se produce con soja, maíz y caña de azúcar- de 10 a 5 por ciento.

“Esto generó que se produjeran 700 mil metros cúbicos menos de gasoil, lo que implicó importar dos barcos. Ahora están hablando de llevar el corte a 15. Estamos metidos en esta crisis compleja y el Banco Central no tiene los dólares. Hay una visión pesimista respecto a cuándo se normaliza esto”, cerró Salaverri

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia, en tanto, le bajaron el precio a la polémica y relacionaron el corte en la Autopista como un conflicto privado de fleteros con empresas navieras que los dejaron sin trabajo. “Para reclamar no tuvieron mejor idea que cortar la autopista y decir que era por el tema del gasoil. Cuando D’Onofrio fue a hablar con ellos, cada uno tenía un reclamo distinto. Lo mismo pasó cuando se fueron a reunir con los secretarios de Cargas de Nación. No tenían un interlocutor porque los reclamos eran distintos: gasoil, tarifas, impuestos”, señalaron desde la cartera.

Y agregaron: “Puede haber problemas puntuales, pero el problema es más por Santa Fe. En la Provincia la cosecha fuerte ya pasó y nosotros hicimos una campaña de asistencia a camioneros en entrada a puertos. Asistimos a más de 3.500 camiones por día. Logramos que no haya mayores problemas. En la Provincia no tenemos este tipo de conflictos”.

Más allá de eso, desde la oposición ya plantaron bandera. Tras manifestar su preocupación por la situación de desabastecimiento de gasoil en los últimos meses, senadores del bloque de Juntos solicitaron al Gobierno provincial un plan de contingencia para abordar la escasez de gasoil.

“Debemos exigir al gobierno que tome todas las medidas que estén a su alcance para resolver esta problemática que día a día se agrava generando enormes perjuicios. Avanzaremos en una reunión con funcionarios provinciales y nacionales para ponernos a disposición para trabajar en conjunto porque esta situación angustiante requiere de un accionar rápido, responsable y eficiente”, dijo la senadora radical Érica Revilla.

Y añadió: “Debemos apoyar y acompañar a un sector productivo que necesita de estabilidad, previsibilidad y confianza para poder trabajar y crecer”.

FUENTE: LA TECLA