La titular de Anses, Fernanda Raverta, anunció que al aumento de las asignaciones familiares se suma un refuerzo para lograr que las familias de trabajadores registrados cobren $20.000 por cada hijo. De esta forma, buscan que estén por encima de la línea de pobreza.

«Vamos a instrumentar una política de refuerzo en los ingresos de los trabajadores con hijos de menores salarios. Para nosotros es imposible imaginar una familia de trabajadores con hijos e hijas que no llegue a fin de mes«, remarcó Raverta durante el anuncio que compartió con el ministro de Economía, Sergio Massa. Bono 20 mil pesos Por esto, Anses y Economía establecieron en conjunto «acompañar y reconocer el esfuerzo de estos trabajadores asignando a las asignaciones familiares un monto de $20.000 por hijo y por hija«. Esto quiere decir que, además del monto habitual de la asignación familiar, que ayer tuvo un incremento, se sumará un extra para llegar al total de $20.000. Será destinado a más de 1,1 millón de trabajadores del país y corresponderá a 1,8 millón de niños y niñas, casi dos hijos por trabajador. «Estamos hablando de $40.000 de ingreso que pone el Estado con un fuerte compromiso económico, para que las familias de los trabajadores con hijos de menores ingresos puedan vivir un poquito mejor y no haya ningún trabajador con hijos bajo la línea de pobreza«, explicó la funcionaria.

Aumento asignaciones familiares

Anses oficializó este lunes el aumento para las Asignaciones Familiares a través de la resolución 202/2022 publicada en el Boletín Oficial. El incremento será del 15,53% e impactará en los haberes de septiembre, octubre y noviembre.

El nuevo anuncio de refuerzo es únicamente para los empleados en relación de dependencia con menores salarios, es decir, aquellos que cobren hasta $131.208. Este grupo de trabajadores, a nivel general, cobrará con el aumento $8.471 de asignación familiar por hijo. Pero la novedad es que se le agregará un refuerzo de $11.529 para que puedan cobrar en total $20.000.

Las asignaciones familiares por hijo tienen mayores montos para personas que vivan en zonas de condiciones más desfavorables, y en esos casos se sumarán alrededor de entre $1.500 y $3.000 más a los haberes establecidos para que también puedan alcanzar los $20.000 por hijo.

Los valores de la asignación familiar establecidos con el nuevo aumento se pueden consultar en la siguiente tabla. Todos ellos tendrán su refuerzo para llegar a los $20.000:

Cómo financiarán el aumento

El ministro Sergio Massa aseguró que la medida busca «recuperar el ingreso de nuestros trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal«, y será financiado gracias al adelanto del impuesto a las Ganancias que el Gobierno pidió que paguen varias empresas. «Con ese esfuerzo de las empresas estamos poniendo en el bolsillo de nuestros trabajadores $20.000 por hijo», destacó.

«Creemos que es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras porque no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas de nuestra parte«, reconoció Massa.

El titular del Ministerio de Economía subrayó que «tenemos que hacer todos el esfuerzo, pero a quienes menos esfuerzo les podemos pedir es a quienes más esfuerzo hacen todos los días, que son nuestros trabajadores y trabajadoras».

Además, resaltó que «no hay país sin empresarios y trabajadores, no hay empresas sin trabajadores, y no hay trabajadores sin empresarios», por lo que pidió «un abrazo que nos ponga en un sendero de acumulación virtuosa para la Argentina» para que la economía pueda crecer.

De esta forma, el Gobierno pretende que haya «empresas pujantes con trabajadores con ingresos justos«.