“Anonymous” reveló un secreto de Lizzy Tagliani y estallaron las redes

Lizzy Tagliani causó sensación entre sus seguidores con su desopilante respuesta a una cuenta falsa de “Anonymous”.

Anonymous reapareció después de tres años con revelaciones y denuncias que sacuden al mundo. El grupo de hackers volvió a tomar fuerza con impactantes anuncios después de que se desatara un estallido social en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.

Aprovechando la repercusión mundial, muchos usuarios aprovecharon el boom y empezaron a crear cuentas falsas compartiendo información y datos de famosos.

Entre la ocurrencia de revelar datos sobre personalidades de la farándula, una de las cuentas apócrifas compartió una intimidad de Lizy Tagliani y ella no tardó en reaccionar.

“Lizy Tagliani es hombre”, aseguró el perfil “Argetoanonymus”. Lejos de ofenderse por el desafortunado comentario, la conductora lo tomó con humor y respondió: “Noooooooooo me vengaré, has descubierto mi secreto mejor guardado. Bueno se ve que algún día no lo guarde tan bien”.

Noooooooooo me vengare, has descubierto mi secreto mejor guardado. Bueno se ve que algún día no lo guarde tan bien. https://t.co/DrNJUaA7yj — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 2, 2020

Enseguida, la capocómica recibió decenas de comentarios de sus seguidores que celebraron su gran sentido del humor ante ese mensaje.