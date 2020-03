Aníbal Pachano se fue al pasto: “No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al Presidente de la Nación”

Ayer desde Chile, donde se encuentra trabajando como jurado del Bailando, Aníbal Pachano brindó una nota para Hay que ver, el ciclo de El Nueve conducido Denise Dumas y José María Listorti, donde sorprendió con polémicas declaraciones que le valieron duras críticas en las redes sociales donde llegó a ser tendencia.

Y es que consultado por el tema del momento, la pandemia del Covid-19 (coronavirus) que tiene al mundo en vilo, el coreógrafo no solo le quitó importancia sino que además se mostró en contra de las medidas anunciadas el pasado domingo por el presidente Alberto Fernández.

“El miedo no es consejero de ninguna cura, el miedo simplemente hay que resolverlo. Y yo no voy a entrar en ningún miedo de nada. (…) Entonces yo me voy a correr de ese lugar y voy a tratar de correr a todas las personas que pueda”, comenzó diciendo Pachano.

Consultado cómo se está manejando la situación en Chile, en comparación con Argentina donde las personas mayores de 60 años deben quedarse en su hogar y no salir a trabajar, el coreógrafo afirmó: “Yo por ahora no tengo ninguna restricción”, y añadió: “Igual me parece una restricción que no colabora para nada… Porque queremos que la gente esté bien, aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada”.

Los conductores lo interrumpieron inmediatamente para aclarar que el aislamiento es para protegerlos. Y él aclaró que si bien es “un paciente de mucho riesgo, no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack”.

E insistió, “yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero yo no me voy a aislar de la vida. Y voy a seguir trabajando porque es el motor que tengo para vivir”.

Fue entonces, cuando el jurado del Bailando lanzó una frase poco feliz contra las medidas tomadas por el Gobierno: “Hay que controlar el miedo. Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack”.

Por este motivo fue cuestionado por quienes estaban en el piso, que quisieron llevar claridad a los hogares. Entonces, él aclaró: “Voy a seguir positivo, como lo hice con mi cáncer. Este virus está desde el mes de diciembre y las medidas se tomaron tardísimo. De todas maneras, cuando vuelva a Buenos Aires voy a hacer la cuarentena, claro. Pero mas allá de eso no voy a entrar en pánico porque ya viví esa situación emocional y no quiero colaborar a mi estrés y locura.