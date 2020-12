Ángela Leiva y Brian Lanzelotta hicieron emocionar a Nacha Guevara con su versión de un clásico de Whitney Houston en el Cantando 2020

Una de las parejas candidatas a ganar el certamen, se lució con su interpretación de I will always love you, de la película El guardaespaldas.

Este martes en la ronda de música de películas, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta abrieron una nueva gala del Cantando 2020 interpretando I will always love you, el tema de Whitney Houston de El guardaespaldas, y emocionaron a Nacha Guevara.

“¿Qué pasó Nacha que te emocionaste?”, le preguntó Ángel de Brito, uno de los conductores del ciclo de La Flia. “Me pasó lo que quiero que me pase siempre cuando alguien canta”, le respondió la jurado con lágrimas en los ojos.

“Es importante para nosotros que te emociones porque siempre estamos buscando eso que nos pedís… la verdad que gracias”, dijo Ángela Leiva tras brillar con su performance en la pista junto a Braian, que también fue elogiado por la artista. “Sos cada vez más querible”, reconoció Guevara.

“Tienen diferencia vocal, pero se acoplaron bien y vos-por Brian Lanzelotta-fuiste muy dulce con ella. Se conectaron y se emocionaron”, completó Nacha que se levantó de su lugar y les puso la nota máxima, un “10″.

En tanto, el resto del jurado, también destacó la presentación de la pareja. Karina, La Princesita, consideró que Brian debería haber acompañado a Ángela un poco más: “Me gustó bastante”. Oscar Mediavilla dijo: “Me gustó, hubo una gran conexión. Ángela tiene todas las condiciones para hacer lo que quiera”. Y Moria Casán manifestó: “Al principio, me hizo un poquitito de ruido el inglés, después se ensamblaron bien los dos”. En total sumaron 28 puntos.

Volvieron las cámaras ocultas

En el inicio de la gala, Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron el regreso de las cámaras ocultas, donde las victimas fueron los participantes del certamen de canto. En esta oportunidad tuvo dos víctimas, una fue Ángela Leiva y luego Brian Lanzelotta, que se tomó revancha de la jugada de su compañera.

Cámara sorpresa a Brian Lanzelotta

La primera tuvo que ver cuando en medio del ensayo, Brian sufrió en primera persona la presión por no poder ponerse a tono con el baile y su compañera fue cómplice de los cuestionamientos que le hicieron Lolo Rossi y la coach al cantante tropical. Cuando Lanzelotta estaba fuera de sí, le comunicaron “Esto es una joda para Cantando”, que provocó una sensación de bronca mezclada con risa por el momento que había vivido.

Cámara sorpresa a Ángela Leiva

Luego, fue el propio Brian que se vengó y le dijo a su partenaire que tenía ganas de dividir el dúo y hacer su propio camino en el certamen con una nueva cantante. Ya enojada por esta situación, lo peor llegó cuando el productor, Gaby Fernández, le anunció a la cantante que él iba a ser su nuevo compañero: “Prefiero irme”, lanzó Ángela, angustiada por la situación. Pero todo nuevamente formaba parte de una nueva cámara oculta.

Según anunciaron los anfitriones del show, cayeron todos los participantes y a lo largo de las galas se irán mostrando al aire.

FUENTE; TELESHOW