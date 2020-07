Ángela Leiva reveló intimidades de su vida en Corte y confección: “Mi ex tiene una perimetral”

La cantante de cumbia Ángela Leiva contó en vivo que fue víctima de violencia psicológica y económica por parte de su ex pareja.

Una de las referentes de la música tropical, Ángela Leiva estuvo como invitada en el programa Corte y Confección, que se transmite por El trece, y allí dio detalles de su difícil historia de vida y de la violencia psicológica, laboral, económica que tuvo que padecer.

La cantante, que hará un dúo con Brian Lanzelotta en el Cantando 2020, reveló ante las cámaras: “Para la gente que recién se entera quién soy y cómo es mi historia, estuve en pareja ocho años con una persona que también fue mi representante y mi productor. Luego de unos años quise separarme y ahí empezaron los problemas”, empezó contando Ángela Leiva.

“Él no aceptó las cosas y ahí empezó su violencia psicológica, laboral, económica. Hoy tiene una perimetral en vigencia. Hay que seguir, obviamente que estuve muy mal, un año y pico con depresión. Pude salir y hoy estoy acá modelando con Lena”, dijo la tandilense.

Ante esto, Andrea Politti intervino: “Tengo entendido que él se vengó, creo que te sacó de Spotify. Esto es una locura porque tocó tu pan”, dijo la conductora y Ángela Leiva respondió: “Me sacó de las plataformas digitales”.

“Cuando me fui del lugar en el que convivíamos lo hice con una mano atrás y otra adelante. Mi paz mental y mi bienestar valían más que todo lo material. La ley tiene sus tiempos. Mi decisión de poner abogados no fue fácil y él me decía que si terminaba la relación yo no iba a ser nadie. Mi miedo era perder lo que había conseguido como artista si decidía ser feliz. Un día no me importó”, contó Ángela Leiva.

“Al mes de separarme empecé a tirar líneas para trabajar sola y ahí empezaron a venir las cosas buenas. Esto fue a finales del 2018. Ahora estoy muy bien. Me costó muchísimo salir a hablar, me daba vergüenza. Ahora tengo ganas de visibilizar lo que me pasó porque hay muchas mujeres que sufren lo mismo”, finalizó la cantante.

