Ángela Leiva renunció a Showmatch: «A veces hay que tomar decisiones en la vida»

Con lágrimas en los ojos, la cantante, abandonó el reality del Trece y explicó sus motivos. Después de bailar, también cantó junto a Braian Lanzelotta.

En los últimos meses, Ángela Leiva pasó por grandes cambios en su vida, desde su separación con su pareja, el fallecimiento de su mánager y su padre por Covid y nuevos proyectos laborales. Varias veces fue cuestionada y finalmente renunció a Showmatch. Anoche se presentó al ritmo de salsa de a tres, y bailó con su amigo Braian Lanzelotta.

Con una despedida emotiva, la cantante de cumbia expresó: «Ya estaba llorando desde antes de entrar. La pasé muy bien acá. De verdad, no tengo palabras”. Además, con mucha emoción agradeció a la producción y a Marcelo Tinelli por la oportunidad: «Gracias, de verdad. Se me complicaba mucho y es una decisión muy difícil, aunque no parezca. Es como si tirara todo por la borda, pero no es así. A veces hay que tomar decisiones en la vida, es parte de mi crecimiento personal. Estuve muchos años de mi vida sin tomar decisiones y la padecí».

Por otro lado, Leiva asumió su decisión y explicó: «Me gusta venir, disfrutar, y la verdad no estoy al ciento por ciento como mis compañeros. Eso me hace estar en desventaja. No quiero faltarles el respeto ni a ellos, ni a ustedes, ni a la producción”. En medio de lágrimas y con muchos aplausos, Tinelli afirmó: «Una gran mina, una gran gran artista».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de eltrece (@eltrecetv)