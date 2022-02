Ángel Parilli; «Me gustaría ser recordado no solo como DJ si no como un show completo».

(Por Ciudad Noticias): En una nota realizada con el Dj Ángel Parilli, nos encontramos con un artista muy completo, con historia de vida que deja un gran mensaje que vale la pena luchar por las metas que buscamos con el correr de los años y que más allá de las adversidades, se puede llegar lejos y recorrer el mundo haciendo lo que a uno le gusta.

¿Cómo empezaste con tu carrera de DJ?

-Nací en Venezuela Caracas, con descendencia Francesa, Italiana y Turca.

Desde temprana edad siempre estuve involucrado en la música. Aprendí teoría y solfeo, flauta, guitarra, bajo, batería, percusión en general, piano y Controladores de DJ.

Luego me mudé a Hollywood / Los Angeles California, donde estudié Ingeniería de Sonido y

Producción Musical.

En Hollywood tuve varias bandas de rock, entre ellas la que tuvo más auge y se dió a conocer bien localmente OKTANE, presentándonos en lugares icónicos como The Whisky Agogo, The Roxy, Viper Room y House of Blues.

Tuve muchos tropiezos a nivel personal con el cantante nuevo que tuvimos y otro de los

integrantes lo cual ocasionó la muerte a la banda. Ese trauma literalmente me generó el interés de producir para otras personas en Hollywood ya que estando en la ciudad del entretenimiento pues sobraría trabajo musicalmente pensé yo.

Mi ingles no era perfecto y aún sin ser ciudadano americano pues las oportunidades de trabajo para mí en mi situación eran literalmente el 0% de todo lo que había disponible allá afuera en la calle compitiendo con muchos profesionales locales.

Comencé a promocionar otras cosas que sabia hacer que no requerían ser ciudadano

americano ni hablar ingles perfecto, las cuales estudié cuando vivía en Venezuela con la

mentalidad de “quizás algún día las necesite” además que me gustaba una muchacha que

estaba en esa clase jajaja, me refiero a construcción de websites y diseño gráfico.

Esas dos habilidades o carreras técnicas me llevaron a involucrarme mucho con las redes

sociales. Como músico se me hacia fácil comunicarme con el mismo idioma con otros

músicos y a través de las redes les ofrecía mis servicios independientes. Así comencé a

producir algo de dinero hasta que quise obtener clientes mas grandes, quienes para ellos no era muy convincente mi trabajo si yo no tenía mi propia website, logos, diseños y redes

sociales.

Así fue como comencé “por trabajo” aprender sobre las redes sociales. Una vez que aprendí

de todo lo que necesita un músico desde composición hasta crecimiento en las redes, fue

cuando comencé a ofrecer mis servicios como productor musical e ingeniero de sonido. A

partir de allí no ha habido vuelta atrás.

Luego con el tiempo de producir para otros artistas no solo Electrónica pero también, Pop,

Rock, Reggaeton, Hip Hop, entre otras. Muchos de ellos fueron literalmente comentándome

muchas veces que debería sacar mi propia música, llegó un momento que me auto convencí de hacerlo y desde ese día comencé aplicar para mí lo que aplicaba en mis servicios de trabajo para otros. Composición, Producción, Ingeniería de Sonido y Redes Sociales. Y desde esa decisión no he parado, y no ha dejado de crecer.

¿Que es lo que te llevo a hacerlo?

-¿La respuesta real?, bueno, cuando salí de Venezuela, literalmente llegue a Los Angeles con $5 en el bolsillo, un maletín con ropa y una guitarra acústica marca TATAY que me regaló mi papá.

La historia es larga, pero esa guitarra y la música que creaba y tocaba con ella, pensé y sentí que todo el tiempo fue por diversión y amor al arte, pero con los años al conocer muchos artistas que se mudaban a Hollywood por un sueño dorado, les iba muy mal y terminaban en vicios dañinos, haciendo trabajos ilegales para sobrevivir, terminaban en la cárcel o si eran hijos de padres pudientes, simplemente se regresaban a sus países o ciudades dentro de USA. Yo no tenía esa opción de simplemente devolverme, me dí cuenta que inconscientemente la guitarra mantuvo mi mente en un estado creativo continuo y siempre distrayéndome y manteniéndome alejado de ocupar mi mente en buscar por soluciones desesperadas para lo duro que es vivir en otro país, sin ser ciudadano del mismo ni hablar el idioma y sin amigos.

Básicamente me encanta la música, siempre he hecho y haré música, la musica me mantuvo sano durante esos años fuertes de supervivencia, y muy importante, soy adicto a a reacción de otras personas que no conozco a mis creaciones musicales cuando toco en vivo.

¿Quiénes son tus influencias o quien te gusta como DJ?

-Hay muchos DJs buenos que me gustan, pero no todos los veo como influencia. También hay muchos artistas que no son DJs que son de influencia para mí.

Comentaré solo sobre DJs Productores de Electrónica.

El hecho que toco muchos instrumentos me ha llevado a gustar, estudiar, tocar y respetar

muchos géneros musicales, desde Bachata hasta Heavy Metal y todo lo que existe en el

medio. Por eso cuando te dé la lista de DJs o escuches mi música verás que me gustan

muchos estilos de electrónica y no puedo producir enfocadamente solo un estilo.

Es como que me pusieses a comer camarón todos los días y noches de mi vida, me daría un ataque. Me gusta la variedad.

A menos que el evento donde me presente sea estrictamente de un género entonces allí si

toco solo ese género y me lo gozo al 100%.

Sin orden de mejor a peor estos son los DJs que me inspiran mucho con su trabajo.

Tiesto, Kaskade, Deadmau5, Skrillex, Steve Aoki, Boris Brejcha, David Guetta, Fisher, entre

otros.

¿Proyectos a corto y largo plazo?

-Bueno en este año 2022 tengo unos 8 temas para publicar en todas las redes y plataformas musicales. Pienso publicar 1 cada mes para mantener mi año bien activo. Uno de esos temas ya tiene fecha, para el 25 de Marzo. Se llama 3 Days Weekend ( fin de semana de 3 días ).

¿A quien no le gusta un fin de semana largo de vacaciones? cierto?.

A largo plazo más allá del 2022 no tengo planes, ya que sinceramente en el 2020 al igual que al planeta entero se me cayeron muchos planes por culpa del covid. Eso me traumatizo

jajajaja, entonces voy programando mis planes en secciones de 6 en 6 meses. Menos estrés, más predecible, más en control hasta de los errores o percances.

¿Últimos Lanzamientos?

-Saqué un Álbum en el 2019 llamado “Humans”. Luego otro Álbum en el 2020 y par de Remixes ahora empezando el 2022.

Ese Álbum del 2020 se titula “Social Disdance”. literalmente lo produje de Marzo 2020 cuando todo cerró en USA por el Covid y lo terminé en Agosto 2020, mezclado y masterizado, casi me quedo sordo jajaja horas y horas diarias sin parar.

Ese Álbum me abrió un puerta desconocida e inesperada que no tenía aún en Spotify, Apple

Music y Pandora. Todos los temas me gustan. Tiene varios estilos en el Álbum, como Tech

House, Tribal House, EDM más comercial, Electro y Big Room. Una ensalada con pollo, frijoles y aguate, todo en un plato jaja.

¿Que países te gustaría tocar ?, ¿Qué festivales ?

-En este momento tengo en mente tener presentaciones en Argentina, Colombia, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, España, Francia, Costa Rica y Rumania. Si me dan un espacio en la Luna nos vamos también para allá, jaja.

De esa lista no me he presentado aun en Argentina, España y Francia. Pero como dije

anteriormente, yo super agradecido donde se me abra la puerta allí asomo el pie y entro. Mi adicción no es tanto en donde me presente si no la cantidad de gente a quien yo le alegre su día o semana gracias a el show que armé para ellos. Hay muchos Festivales internacionales que he visto por internet y otros que e ido personalmente que claro me gustaría tocar en ellos, pero no quiero tampoco pensar tan tan tan tan alto e invertir mucha energía en eso. Soy mas del tipo de persona que sueño suficientemente grande que me emocione muchísimo y comience a trabajar en los sub pasos para llegar a esa meta, pero a la vez sueño suficiente mente pequeño que se me hace real alcanzar. No mucha agua fría ni caliente.

Pero si tengo que elegir al menos uno donde quiera tocar de los que conozco. ULTRA Music

Miami.

¿Soñas con algo en particular siendo DJ?

-Sí. Dos cosas. Soy muy volátil y super enérgico en mis presentaciones, interactúas mucho

con el publico, me gustaría ser recordado no solo como DJ si no como un show completo.

La segunda, es que me encanta hacer Remixes de otros artistas, ya que amo la música, y

como productor a veces escucho un tema que me encanta y digo “ si yo hubiese hecho ese

tema le hubiese grabado X y le subiera volumen a Y, y le hubiese puesto un bajo diferente, etc”.

Me encantaría ser ese DJ Latino que todos los artistas Latinos y de otras razas quisieran un

Remix de mi parte para sus canciones, uniendo así a todos los géneros como una sola raza

llamada “Música”.

