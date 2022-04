Ángel de Brito se refirió a Mariana Brey tras sus burlas a LAM: «Tengo varias cosas que comentarle»

Ángel de Brito contó qué haría si se cruza con su Mariana Brey, luego de que esta se riera de las chicanas que Marcelo Polino le hizo a «LAM» (América TV) en «Polino Auténtico» (Radio Mitre).

El conductor reaccionó al comentario de Sebastián Pampito Perello Aciar que fue replicado por una de sus seguidoras, quien escribió: «Contó ayer Pampito en ‘Mañanisima’, que Ángel coincidió con Bre y en el cumple de Záffora y no se dirigieron la palabra, ni se saludaron«, lo cual fue desmentido rápidamente por De Brito con unas contundentes palabras: «MENTIRA ABSOLUTA. Fui al cumple de @GZaffora lo saludé y me fui. Solo me crucé con @PiaShaw, @JuanRodoOficial, @chantalabad y a @PampitoOk que se quejaba a los gritos de la barra, que era berreta y no le quería dar más de un trago«.

La misma seguidora le contestó a Ángel y le afirmó: «Igual hacés bien si no la saludas, la gente falsa no sirve, mejor lejos», por lo que el periodista usó esta frase y confesó qué es lo que haría si debe cruzarse con la exangelita: «Si la veo a Mariana, ¿cómo no la voy a saludar? Además, tengo varias cosas que comentarle«.

Sin embargo, Pampito no dudó en reafirmar lo que dijo y contestó la serie de tuits con una filosa afirmación: «Ya saben que nunca miento. Cuando conté lo de Rosenfeld ,supuestamente también mentía«. El panelista de «Mañanísima» (Ciudad Magazine) aprovechó de aclarar lo que contó Ángel sobre él en la barra: «Lo de la barra pasó, pero no grité. El barman a todo el mundo le daba 3 o 4 tragos, cundo fui a buscar uno para Maite Peñoñori y otro para mí, me dice ‘solo se puede pedir un trago’, le dije que no quería nada y me fui. Nada más».

Mientras que a su vez, retuiteó cuando habló de la enemistad, hoy más que confirmada, entre Marcelo Polino y De Brito: «Esto también me lo desmintieron​«.

FUENTE: EXITOÍNA