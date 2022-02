Ángel de Brito reveló que regresa Los Ángeles de la mañana y explotó las redes

La semana pasada, de Brito contó a sus seguidores que seguía escuchando propuestas pero que no había firmado contrato con ningún canal. Desde su despedida del Trece, sonaron fuertes rumores de su llegada a Telefé y luego, trascendió su pase a la pantalla de América. Sin dar mayores detalles, anoche escribió: «En unos minutos, les cuento lo que me venían preguntando».

Luego en su último tuit escribió: «Confirmado LAM 2022» y de esa manera anunció que próximamente regresa a la pantalla chica con su clásico Los Ángeles de la mañana, de inmediato sus seguidores estallaron con los comentarios y celebraron su regreso. La primera en reaccionar y confirmar que estará en el panel fue Yanina Latorre quien comentó: «Por eso llegué hoy amor». La angelita arribó a Buenos Aires después de casi dos meses en Miami y luego de ser desvinculada del programa radial «Polino Auténtico».

Cabe destacar que días atrás, fue el propio conductor quien confirmó que Pía Shaw seguirá dentro de su panel. También contó que este año Connie Ansaldi también trabajará junto a él.

No era que no volvía ?? Que no se iba a llamar más así?? Simplemente cambian de canal 🤷🏽‍♂️

