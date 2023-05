Ángel de Brito incorporó a una ex Gran Hermano como “angelita”

LAM se ha transformado en uno de los programas de espectáculos más importante de la tevé, Ángel de Brito es su conductor, acompañado de un filoso grupo de panelistas, o como las han renombrado, las famosas “angelitas”. Ellas son: Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale, Marixa Balli y Andrea Taboada.

Nazarena Vélez se tomará licencia del programa por dos semanas y desde la producción ya tomaron una importante determinación para su reemplazo, la primera semana se invitará a una panelista por día, mientras que la segunda semana será Coti Romero, ex participante de Gran Hermano, quien se sentará junto a Ángel de Brito.

Coti Romero. Fuente: (Instagram).

El conductor realizó el anuncio tanto en la última edición en vivo de LAM, como a través de sus redes sociales. Su posteo reza: “Mi nueva angelita”, con una fotografía acompañado de Coti Romero, quien desde la salida de la casa de GH ha demostrado estar a la altura para ser una “angelita” por su fuerte personalidad.

Ángel de Brito y Coti Romero. Fuente: (Instagram).

“Bien Coti, me gusta” expresó Nazarena Vélez luego de conocer su reemplazo, pero al momento de enterarse que será la panelista que estará una semana agregó “te lo pido por favor que no”. Ángel de Brito no dudó en pedirle a su compañera “quédate a cuidar a tu nieto, no vuelvas y gracias”.

Ángel de Brito y Nazarena Vélez. Fuente: (Instagram).

Siguen las buenas noticias para Coti Romero

Esta edición de Gran Hermano ha sido completamente distinta a las anteriores, su audiencia ha sido mayor y ni hablar la repercusión que ha tenido en las redes sociales. Con la salida de los “hermanitos” muchos de ellos evalúan su futuro en la tevé analizando múltiples propuestas, y Coti Romero es una de ellas.

Además de confirmarse que será una “angelita” durante semana del 15 de mayo junto a Ángel de Brito y Yanina Latorre, en LAM también confirmaron que en compañía de su pareja Alexis Quiroga, o el conejo como se lo conoció en Gran Hermano, ya son una de las duplas confirmadas para el Bailando 2023.

Coti Romero y Alexis Quiroga. Fuente: (Instagram).

El desarrollo de Coti Romero en LAM será muy importante para una posible continuidad en el programa, deberá lidiar con un impiadoso Ángel de Brito además de las siempre picantes “angelitas”. Pero por el momento parece la decisión más acertada, de Gran Hermano a LAM sin escalas.