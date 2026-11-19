En las últimas horas comenzaron a surgir rumores de que Ángel de Brito había recibido amenazas por hacer un enigmático que vinculaba a la China Suárez con un futbolista casado. Ahora, el periodista decidió romper el silencio y dar su versión.

“Es todo mentira. Absolutamente mentira. No recibí ninguna amenaza. Están todo el día diciendo bolude…”, comenzó diciendo el conductor de LAM (América) en diálogo con Oliver Quiroz para Primicias Ya.

Luego, aseguró que hay algunos colegas que “disfrutan” de que circulen ese tipo de rumores. “Porque son unos pelo…, después cuando los amenazan a ellos salen llorando y hacen todos unos descargos… no es gracioso reírse de que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó”, sumó enojado.

Ángel de Brito desmintió haber recibido amenazas (Foto: captura América)

También explicó cómo surgieron las especulaciones: “Estábamos con el tema de la China Suárez, de Icardi, Wanda, la pelea, el video, y Analía Franchín hizo un enigmático en A la Barbarossa (Telefe) y dieron a entender, y yo expliqué lo que estaban dando a entender. Ni siquiera nombré”.

Por último, se refirió al nombre del futbolista que surgió en las redes sociales: “Ni siquiera nombré a (Leandro) Paredes”. “Yo con Paredes tengo una excelente relación. Le hice una nota el año pasado, cuando estuvo en la revista Gente, me dio una nota con Camila (Galante). Charlamos lo más bien”, sumó.

“Todo invento. Dejen de escuchar a inventadores profesionales. Por algo les va como les va”, sentenció indignado.

La China Suárez apuntó contra los periodistas tras ser vinculada con otro futbolista: “Ensucian mi nombre”

La China Suárez volvió a quedar envuelta en una polémica mediática. En medio de un nuevo capítulo del Wandagate, la actriz reaccionó con furia después de que comenzaran a circular versiones que la vinculaban sentimentalmente con otro futbolista.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió en sus historias de Instagram.

Pero la actriz no se quedó ahí. En otra parte de su mensaje, cuestionó el trabajo de los periodistas argentinos y lanzó una fuerte acusación contra el ambiente mediático. “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”, disparó.

La China Suárez estalló después de que la vincularan a un futbolista: “Ensucian mi nombre y desvían la atención de lo importante” (Foto: Instagram /sangrejaponesa)

Luego, profundizó sus críticas y aseguró que existe una supuesta intención de perjudicarla públicamente. “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”, sostuvo.

Aunque no mencionó directamente a ningún periodista, sus publicaciones fueron interpretadas como una respuesta a Ángel de Brito.