Ángel de Brito, furioso tras las críticas de Laura Ubfal: «Qué chimentera resultó ser»

Ángel de Brito estalló contra Laura Ubfal este viernes tras las críticas que le hizo por la falta de preguntas a Tini Stoessel en una nota que dio en LAM. El periodista utilizó sus redes sociales para responderle a su colega y la trató de «mala leche» y «chimentera».

«Todo bien, pero para conseguir la nota con Tini Stoessel en LAM el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relación con Rodrigo De Paul. Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. Tratarla como una reina y nota blanca», había escrito la conductora de Gossip en su cuenta de Twitter.

Esta tarde, De Brito le contestó sin filtro por la misma vía. «Qué chimentera resultó Laura Ubfal. Pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyección internacional; los feat de @TiniStoessel con @LaliOficial u @Ozuna; batir récord de ventas en 5 hipódromos; la salud del padre que casi no la cuenta», señaló.

Por otro lado, el presentador de LAM expresó su indignación por las palabras de la panelista. «Y también me parece mala leche que ⁦@laubfal use ‘precio’ en su tuit sobre una entrevista. No cobro, ni cobré jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años», remarcó.

