Ángel de Brito fue lapidario con Cinthia Fernández: «Ubicate, pendeja»

Ángel de Brito y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales luego de que el conductor le diera un lugar en LAM a la vecina del barrio privado de la mediática, con quien ella tiene problemas legales por disturbios ocurridos días atrás.

Resulta que durante la celebración del cumpleaños de 15 de la hija de Leila, la vecina, dos adolescentes invitados ingresaron en el jardín de Cinthia y le patearon la puerta, ella salió y les tiró gas pimienta, creyendo que se trataba de ladrones. De allí en más todo empeoró y la causa terminó en la justicia.

El movilero del programa de América fue en búsqueda del testimonio de la mujer y la ex angelita, estalló de la furia: «Lo Cholula que resultó la vecinita no se puede creer. Cierto me olvidaba que tiene al hijo que lo manda a casting. Ahora entiendo todo» escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Luego, al barajar la posibilidad que la mediática haya entrado en el terreno lindero el día del conflicto, rápidamente intervino en la red social «no Ángel, no entré a la casa! Tenes el audio amigo, pasalo! Con la voz clarita de la cholula a la que le estás haciendo el móvil que reconoce que estaba afuera!».

👏👏👏 NAZARENA! Y no @AngeldebritoOk no entré a la casa ! Tenes el audio amigo, pasalo! Con la voz Clarita de la Cholula a la q le estás haciendo el móvil q reconoce q estaba afuera ! pic.twitter.com/uKyv9eymBo — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 26, 2023

La respuesta del conductor no tardó en llegar: «Quizás me puedas enseñar a hacer un programa, lo voy a meditar», escribió filoso y sus palabras desencajaron a la ex de Matías Defederico «Pensé que eras mi amigo… y podía pedirte que pasaras mi audio. Parece que no. La verdad no entiendo nada! En fin» arremetió. Lejos de poner paños fríos a la situación, Ángel le contestó súper picante: «Ubicate, pendeja».