Ángel de Brito expuso a un bailarín de Fuerza Bruta por quedarse con dinero que no era suyo

Ángel de Brito expuso una grave acusación que realizaron en contra de Federico Ezequiel Díaz, un bailarín de Fuerza Bruta. Al parecer, el artista había recibido una importante suma de dinero por error y no la había devuelto. El periodista recibió un mensaje de una mujer llamada Eli Andrada en el que le solicitaba que haga pública la situación para poder recuperar la plata. «Hola buenos días Ángel, quería pedirle por favor si se puede contactar con Federico Ezequiel Díaz, bailarín de Fuerza Bruta, que nos haga la devolución de los 600.000 pesos que le enviamos por error a su cuenta de Mercado Pago» comienza el pedido desesperado de la mujer. «Ya intentamos comunicarnos con él y su familia. Le hemos suplicado y nos bloquea de todos lados. Se está quedando con plata que no es suya, con el esfuerzo de toda una familia de San Luis. Por favor ayúdenos a que nos haga la devolución!» finalizó el escrito que recibió el periodista a través de sus redes sociales y que hizo público en su cuenta oficial de Twitter. Llamado a la solidaridad #LAM pic.twitter.com/1n86hYb59t — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 11, 2023 Por su parte, el artista utilizó su cuenta de Instagram para contar su versión de los hechos y explicó que se contactó con Mercado Pago para que le indique cómo debería accionar. «Yo no quiero estafar a nadie solamente no quiero ser estafado yo» aseguró. «El 9 de septiembre a la noche me entró una transferencia por mucha plata y seguida de varias transferencias de 1 y de 15 pesos, de esta persona y de cuentas adheridas. Me desperté con mensajes de WhatsApp, amenazas, mensajes de Facebook» comenzó su relato. «Yo dejé todo quieto para poder accionar de la manera más fría posible y no ser parte de ninguna estafa ni de ningún movimiento fraudulento. Estoy a la espera de ver qué hacer, de que me asesoren. Yo obvio que si la plata que se me envío fue genuinamente un error, va a ser devuelta sin ningún problema. Yo no pretendo quedarme con la plata de nadie» concluyó.