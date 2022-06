Ángel de Brito estalló sin filtro contra Julia Mengolini, tras un nuevo ataque: “Así de viva es la parásita”

El episodio conflictivo entre Ángel de Brito y Julia Mengolini fue subiendo de tono, a partir de un exabrupto que tuvo la abogada con un cronista de LAM, que fue a buscarla a la salida del medio en el cual trabaja. Ahora, volvió a existir un nuevo cruce, tras el último comentario de la conductora.

A través de un posteo de su cuenta de Instagram, Mengolini se refirió Ángel de Brito y las panelistas de LAM junto con la imagen de captura del video en la nota que desató el cruce: “Decir, como decía el loco Bielsa, ‘son el enemigo que enaltece’, sería darles mucho crédito”, consideró. “Pero tenerlas de enemigas (incluyo al jefecito) a esa sarta de cacatúas amargadas, gorilas fachas, mersas aspiracionales, brutas, malas entre ellas, malas porque si, malas porque son empleadas del poder, me divierte un poco”, enumeró la abogada, disparando contra todos los integrantes del programa.

Ángel de Brito estalló sin filtro contra Julia Mengolini, en Twitter.

“Sigan pegándome, no saben lo que me divertí y la de nuevos amigos que me hice estos días”, añadió haciendo referencia a Ángel de Brito y su programa de espectáculos. “¡Ah! Y como todo lo que hago lo hago con absoluta transparencia y honestidad, no me asustan sus operaciones berretas”, expresó en el posteo que tiene algunas ediciones, de acuerdo a lo que marca la app.

“Absolutamente todos los medios cobran pauta, ridículas, y el nuestro cobra mucho menos que el de ustedes”, indicó Mengolini. “Nuestro principal ingreso es una Comunidad de oyentes que eligen bancarnos todos los meses. Entonces, al final, ¿quién vive de la nuestra?”, sostuvo la conductora radial.

Ante estas declaraciones, Ángel de Brito se expresó en un tuit: “Así de viva es la parásita de Julia Mengolini. Chupame el arco iris en el mes del Orgullo”, lanzó, sin filtro, en su cuenta de Twitter.