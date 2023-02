Ángel de Brito dio detalles del mal momento de Karina La Princesita

Desde hace tiempo que Karina La Princesita ha recurrido a sus redes sociales para compartir mensajes muy profundos vinculados a su estado de salud que preocuparon demasiado a sus seguidores.

Ante esto, Ángel de Brito utilizó su perfil de Instagram para referirse al difícil momento que atraviesa Karina La Princesita y llevó un poco de tranquilidad hacia los fans de la cantante que le consultaron sobre su estado.

Sucede que la reconocida cantante de cumbia contó tiempo atrás que lucha contra un profundo cuadro de depresión, motivo por el cual encuentra en sus redes sociales la manera de canalizar su angustia a través de mensajes colmados de reflexión.

Ante ello, los fanáticos de Karina decidieron consultarle al periodista sobre la situación actual de la artista y este utilizó sus “stories” para dejar en claro que Karina afortunadamente se está ocupando del tema.

Posteriormente, el conductor de “LAM” compartió en su programa una entrevista exclusiva a la que accedió la artista en las horas previas al festejo de su cumpleaños número 37 y allí fue ella quien decidió hablar a corazón abierto sobre el cuadro que atraviesa y el motivo por el cual decidió contarlo abiertamente.

“Sé que hay mucha gente que le pasa y está bueno que no se sientan mal, con vergüenza. Todo eso me pasaba y ahora que me estoy ocupando, de repente está mejorando todo.”