Ángel de Brito denunció a un hombre que lo extorsionaba y terminó detenido

En las últimas horas, detuvieron a un hombre de 34 años en la localidad bonaerense de 9 de Abril, por el presunto responsable de realizar reiteradas amenazas virtuales contra el periodista Ángel de Brito. El conductor mantuvo en silencio el mal momento que vivió tras recibir varios mensajes de distintos celulares por parte de una persona desconocida.

Según compartió el periodista Martín Candalaft en Infobae, la investigación lleva más de un año y en las últimas horas, personal policial ingresó a la vivienda ubicada sobre calle San Nicolás de dicho partido bonaerense y detuvo a un hombre armado y secuestraron dispositivos electrónicos., mientras el conductor se encuentra vacacionando en Uruguay.

Dicho medio también compartió algunos mensajes que recibió de Brito en 2019 de distintos celulares: «Hola. Eu, me mandás un saludo. ¿Qué pasa? ¿Te hacés el canchero en la tele? No me suelen conocer por tener mucha paciencia. Te doy hasta las 16 para obtener una respuesta».

Ante la denuncia realizada por el periodista se abrió una causa en la fiscalía de Cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de las investigaciones se dio con el domicilio del hombre, quien también amenazó con publicar el número personal de De Brito si no le enviaba los saludos.

FUENTE: LA TECLA