Ángel De Brito contó que pidió una modificación para LAM: «No dan bola»

Si bien Ángel De Brito confesó que está muy contento con el LAM renovado en canal América, en las últimas horas confesó que hay algo de lo que sale al aire que le molesta. El conductor dijo que se lo manifestó a su producción, pero que no tuvo la respuesta que quería. A través de su cuenta de Instagram, el periodista dialogó con sus seguidores a través del juego de preguntas y respuestas. Allí, un televidente quiso saber si le molestaban los sonidos «graciosos» que ponían de fondo cada vez que presentaban las noticias del día. Sincero, De Brito admitió que a él tampoco le gustaban y que pidió que los eliminen. «Ya pedí que los saquen. Son de 1820. Se lo pedí a mi producción y a la productora que nos puso el canal, pero no dan bola. Al aire no los escuchamos nosotros», señaló. Más adelante, le preguntaron si tuviera que pedir un deseo, cuál sería. Filoso, el ex jurado de Showmatch contestó: «No tener que repetir mil veces las mismas cosas».