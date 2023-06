Ángel de Brito anunció que Estefi Berardi no estará más en LAM y ella explicó: «Nadie me despidió»

Ángel de Brito tiró un bombazo en sus redes sociales hace algunas horas, sobre la continuidad de algunas de las angelitas como panelistas de LAM. «En junio se despiden Estefi Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos» escribió en su cuenta oficial de Instagram.

«Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán angelitas. Era un secreto, pero como paradójicamente se filtró; lo confirmo» agregó el conductor del ciclo de América TV.

Momentos después, Estefí dio los detalles de su salida en la misma red social: «Como me explotó el teléfono paso a hacer estas historias por acá. Ya se sabe, tal cual como contó Ángel, a fin de mes me despido de LAM. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió» explicó.

«La verdad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambió la vida en todos los sentidos. Creo que nunca tuve tantas propuestas como estos años gracias a que él me puso en ese lugar. Y aprendí tanto laburando al lado de él que creo que me voy siendo una mejor persona» agregó.

A su vez, explicó que su carrera tomará nuevos rumbos, «venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM».

Luego, un usuario le replicó «siempre decías que tenias contrato hasta fin de año, ahora dicen que se termina el contrato en junio..», poniendo en duda su palabra. «Es cierto. Mi contrato es hasta diciembre. Pero mis planes cambiaron. La semana que viene comienzo a grabar un programa de cocina en canal 13 y no podía hacer las dos cosas. Me pareció una buena oportunidad para hacer mi salida ahora» respondió.

«Mandarina y Ángel siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que yo sentía y quería. Y entendieron todo perfectamente. Amo a Ángel» finalizó, dejando en claro que su salida del programa fue en buenos términos.