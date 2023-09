Andrea Rincón le respondió sin filtro a Yanina Latorre

La actriz y modelo no se quedó callada y le contesó a la panelista, la cual se burló de la manera en la que ella recibió el sacramento religioso. De ese modo, Andrea Rincón respondió a las críticas de Yanina Latorre por bautizarse en una pelopincho.

Con un comentario que hizo estallar la polémica en las redes, y para variar sin pelos en la lengua, la integrante de LAM, el ciclo de América, cuestionó la forma en la cual, quien fuera una de las estrellas de «La Leona», decidió bautizarse el último fin de semana.

Después de los recientes posteos de Andrea Rincón compartiendo imágenes de su bautismo religioso bajo la Iglesia Épica, Yanina Latorre no dudó en apuntar con ella, no por su decisión en sí sino por la forma en que lo hizo, por lo que no dudó en dar su opinión y escribió: «¿Qué es todo esto?».

En las últimas horas, Andrea Rincón explicó por qué la bautizaron en una pelopincho y le respondió a Yanina Latorre: “No tiene idea” . La actriz habló sobre la repercusión que tuvo el ritual cristiano que compartió en sus redes sociales y se refirió a las críticas que recibió.

Al enterarse que Yanina había dicho que era “innecesario” lo de la pelopincho, Rincón respondió, contundente: “No, porque te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que ella no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”.

“No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, comentó la ex vedette en Quién paga la fiesta (Rock&Pop) en referencia a la parroquia de Villa Celina, La Matanza, a la que va todos los domingos.

Después de explicar que estaba muy sorprendida por todo lo que se había dicho, contó que fue su pareja quien la convenció para subir las fotos. Según explico, ella no quería porque sabía que la iban a criticar: “Me van a bardear, a poner Flanders, boludeces”.

“Al final lo compartí… no invité a todos mis amigos, es una iglesia chiquita. Vengo de un proceso grande y busqué en varias iglesias, por eso hago 40 minutos para irme a esta y no a una de Palermo”, reveló Rincón sobre la parroquia de Villa Celina, La Matanza.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de cas