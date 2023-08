Andrea Rincón comenzó ardida contra Intrusos y terminó aún peor con de Brito

La actriz primeramente explotó contra el programa de Flor de la V denunciando mafia, humillación y violación, y se fue por negarse a responder preguntas del panel, ya que ella sólo quería una entrevista mano a mano con la conductora. Como si esto fuera poco, finalizando la jornada, expuso un chat de hace meses con la producción de LAM, tildándolos también de mafiosos, por invitarla al ciclo, y Ángel fue tajante: «¿Estás chiflada? Dejá de decir boludeces y ubicate”

No estarían siendo horas muy tranquilas las de Andrea Rincón, tras la polémica con el programa de Flor de la V y su ida furiosa del estudio antes de salir al aire, atacando fuertemente a todos los miembros de Intrusos, se sumó la ira de Ángel de Brito porque la actriz y ex vedette, luego del episodio del mediodía, expuso un chat con su producción y los tildó de mafia, a lo cual el conductor de LAM le respondió: “¿Estás chiflada?”.

El día de furia comenzó temprano, con el enojo de Andrea Rincón con Intrusos y su ida del estudio sin salir al aire, mientras declaraba: “Me humillaron”. La actriz hizo un vivo de Instagram explicando cómo fue el arreglo que tenía para una entrevista con Flor de la V y apuntó con todo contra la producción.

En esa transmisión, Andrea hizo su descargo contra el programa de espectáculos. “En este momento tendría que estar en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor (de la V)”, indicó.

Y agregó: “Hoy me llama Jey (Mammon) y me dice ‘ojo, que a mí también me propusieron hacer un mano a mano en vivo y no me lo cumplieron’. Entonces le mando mensaje a mi mánager, él le manda a un productor de Intrusos, ‘que se respete el arreglo que es un mano a mano. Andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas’. ‘Entendido, así será, la vamos a cuidar’”, relató que le dijeron.

Sin embargo, se sorprendió por lo que le informaron en la previa al programa en vivo. “¿Qué pasó? Llego al programa a las 12 y me dice ‘no, esto es un programa y vos estás con todos’. Le digo ‘disculpame, fue otra cosa lo que habíamos arreglado’. Llega el muchacho que le respondió a mi mánager y dice que no fue el arreglo que tenían”, explicó.

“A todo esto le digo ‘yo no soy la misma Andrea que traían, la palabra se respeta y tiene un peso. Así que a mí se me respeta lo que acordamos o yo me tomo el palo’. Esto es una humillación, totalmente”. Y cerró afirmando: «Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme. Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quién me garcha o no, y como elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer».