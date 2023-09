Anamá Ferreira fue echada de un desfile y acusa a Constantini

En las últimas horas, Elina Costantini no dejó que Anamá Ferreira ingrese a un desfile y ella, lejos de quedarse en el molde, ella la escrachó. Sucede que la modelo mendocina no le perdona a su colega las declaraciones sobre su relación con Eduardo Costantini, hablando cruelmente sobre la diferencia de edad entre ambos, y, aunque el tiempo haya pasado, al parecer no olvidó y ahora se lo cobró. La venganza es un plato que se come frío, y en la noche de este jueves Elina Constantini no dejó entrar a Anamá al desfile de un conocido diseñador, Adrián Brown, tema que indignó a la ex modelo. Anamá Ferreira denunció que no la dejaron pasar a un desfile de modas e intervinieron 10 policías: “Vergüenza ajena”. La modelo asistió a un evento al que fue invitada y compartió su enojo en las redes sociales luego que no le permitieran el ingreso. En su momento, el matrimonio entre la modelo Elina Fernández, de en ese entonces 30 años, y el empresario Eduardo Costantini, de 73, dio mucho que hablar. Sobre todo, porque tras la boda celebrada el 22 de febrero del 2020, salieron a la luz unos audios privados de Anamá Ferreira, quien aseguraba que la joven había implementado “un plan maestro” para enamorar al millonario dueño del Malba. Por aquellos tiempos, la ex modelo tuvo que salir a pedir disculpas, asegurando que había hablado “de más sin saber de la vida privada de las personas”. Pero quedó dando vueltas su opinión sobre la ex pareja de Elina, un empresario ya fallecido llamado Oscar García, que entre otros emprendimientos era el concesionario de El tren de las nubes, a quien ella dijo haber confundido con el “abuelo” de la modelo. En su momento fue histórico el audio que se filtró, de un grupo de amigas suyo, cuando Anamá Ferreira habló sobre quien entonces era Elina Fernandez (ahora Constantini) hablando de su ex marido y otros detalles durísimos sobre la vida de la modelo. Y ahora, la brasileña hizo un larguísimo descargo en muchas historias sobre su llegada al desfile, donde figuraba en la lista de invitados. Mostró cómo la gente de seguridad la quería dejar entrar, pero ante la prohibición de Elina que organizaba, no pudo pasar.