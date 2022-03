Ana Lucía García anunció que éste año, retomaran la sesiones del CD en las localidades del distrito.

(Por Ciudad Noticias): La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, en la apertura de sesiones celebrada en la noche de ayer, aseguró que durante 2022, comenzaran a sesionar en las distintas localidades.

Ana Lucía García, antes de darle lugar al intendente Gustavo Notararigo, dio un breve discurso, donde entre lo más destacado, es acercar las sesiones a las localidades del distrito tal como se venía realizando en los últimos años.

“Este año, mi primer año en la presidencia de éste honorable cuerpo, he planteado sencillos, pero no menos importantes objetivos que humildemente me animo a enumerar.

-Fomentar y respetar el diálogo con los vecinos, así como con los diferentes ediles.

-Valorar el tiempo y la opinión del otro nos ayuda a crecer, para ser cada vez un mejor distrito.

-Garantizar el acercamiento del concejo deliberante, a los vecinos de todas las localidades que integran todo el distrito, para lo cual he establecido y consensuado con quienes integran este cuerpo retomar la realización de sesiones ordinarias en las diferentes localidades, a fin que la voz de cada vecino, sean escuchados sin intermediarios alguno”, dijo García en parte de su discurso previo a la presentación del Jefe Comunal Gustavo Notararigo.