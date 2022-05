Ana García Moritán usó los zapatos que heredó de Blanquita Vicuña y emocionó a Pampita

La beba lució unas guillerminas rosas que eran de su hermana y su mamá lo mostró orgullosa en un video de Instagram.

Ana García Moritán usó las sandalias que heredó de Blanca Vicuña y su mamá, Pampita, lo mostró orgullosa en Instagram. La beba lució unas guillerminas rosas que eran de su hermana y emocionó a la modelo.

Tal como lo compartió en Instagram, la pequeña posó con un jean, una blusa a rayas y los zapatos de su hermana mayor. “Esos zapatos ya no existen más, no se venden” dijo la conductora del Hotel de los Famosos en uno de los videos caseros que filmó, confirmando que pertenecían a su hija, que falleció el 8 de septiembre del 2012.

Anita García Moritán estrenó look de jean y blusa

En la cuenta oficial de Instagram de Anita, donde la siguen más de 200 mil personas, Pampita compartió una serie de imágenes y videos en el perfil donde la beba se muestra risueña y carismática con su mini look: blusa celeste con rayas verticales blancas, bordados de flores en color rosa y volados en las mangas y pantalón de jean achupinado en color azul.

En los pies llevó unos zapatos tipo guillerminas en color rosa bebé con suela fucsia. Según comentó la conductora, pertenecieron a su hermana Blanca, la primera hija del matrimonio que formaron Pampita y Benjamín Vicuña que falleció en el año 2012 debido a una bacteria que contrajo mientras estaba de vacaciones en México.

“Esos zapatos ya no existen más, no se venden” dijo la modelo en uno de los videos caseros que filmó. Los usuarios de las redes no tardaron mucho en lanzarse a dejarle todo tipo de comentarios con palabras amorosas a la beba y le regalaron más de 11 mil “Me gusta” en el posteo.