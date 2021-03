Ana Acosta decidió abandonar el Colectivo de Actrices: “No me encontraba ahí dentro”

Ana Acosta explicó por primera vez por qué decidió abandonar el Colectivo de Actrices.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), la humorista rompió el silencio y contó los detalles que la llevaron a tomar esa decisión.

“Yo estuve en el Colectivo exactamente en el tiempo que se trató la ley del aborto. Cuando no salió la ley estuve. Al poco tiempo me fui y algunos me preguntaron si tuvo que ver con la pelea que hubo en ese momento“, comenzó diciendo la actriz.

En ese sentido, profundizó: “Yo aclaro que no tuvo que ver nada de las peleas que hubo con mi partida del Colectivo de Actrices. Me parece lo más lógico que en un Colectivo haya peleas, encuentros y desencuentros, intercambios de palabras. Un Colectivo no implica una homogeneidad, es de diferentes personas y pensamiento que los une un objetivo en común“.

“Cuando lamentablemente no salió la ley, me bajé del Colectivo literal, porque ya veía que mi participación no tenía, como que no me encontraba ahí dentro sabiendo que no podía hacer más que eso“, agregó.

” alt=”” aria-hidden=”true” />

Ana Acosta contó por qué dejó de estar en el Colectivo de Actrices

“Me encantó pertenecer y fue interesante escuchar los chats que eran constantes y de mucho compromiso“, dijo al respecto recordando ese momento.

Y cerró: “El poquito tiempo que estuve fue maravilloso aún con discusiones y desencuentros entre las actrices“.