AMOR PROHIBIDO: El romance de Ginette Reynal con su primo y su teoría sobre el incesto

La actriz formó parte de los invitados de PH donde realizó la declaración y como si fuera poco también dio detalles del noviazgo de su prima con su expareja.

Como muchos famosos, Ginette Reynal, se confesó en PH y contó sobre el romance que mantuvo con su primo. La polémica declaración de lo modelo fue cuando pasó al clásico punto del encuentro tras el llamado de Andy Kusnetzoff : “Pasen al punto de encuentro los que tuvieron un amor prohibido”.

“Estuve 3 años de novia con un primo hermano mío. Amor, amor, enamorados y creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida. Él tiene 7 años menor que yo, lo he llegado a tener en brazos”, ”, relató ante la sorpresa del resto de los invitados y aclaró “Fue después de que murió mi marido . Antes nunca habíamos tenido una onda especial, no fue así”, en referencia a Miguel Pando.

Como si esto fuera poco, la actriz dio cuenta de otra relación prohibida, la de una prima suya que se casó con su exmarido, Manuel Flores Pirán: “Ellos se enamoraron y se casaron. Mis hijos son primos segundos y medios hermanos de sus hijos”.

Y dio detalles de cómo se enteró: “Cuando me enteré fue horrible, vino otra prima a contármelo y la saqué zapateando, la eché de mi casa porque no le creí. Pero cuando se fue, vino la chica que cuidaba a mis hijos a decirme que era verdad lo que me estaban diciendo”.

En esta línea, brindó su opinión sobre el incesto y espetó: “Hay muchas historias de primos, pero cuando lo vivís, te das cuenta por qué se llama incesto. No es raro, es tan maravilloso que tiene que ser raro porque sino estarían todos los primos con sus primos. Sentís algo familiar, los mismos códigos, sobre todo cuando son primos de parte de madre”.