¿Amor en puerta? El cantante Sebastian Yatra, tras los pasos de la modelo e influencer cordobesa Agustina Agazzani.

Tras su relación con Tini Stoessel, Sebastián Yatra no volvió a involucrarse oficialmente con ninguna pareja. Sin embargo, ahora, el cantante colombiano se habría vuelto a enamorar de una cordobesa llamada Agustina Agazzani.

Fue la panelista Juariu quien mostró indicios de una posible relación entre el cantante y la influencer.

“Algo que me llamó la atención. Yatra y Agus Agazzani se empezaron a seguir hace poco. Like que va, like que viene…”, dijo la instagramer en sus historias junto a una imagen que mostraba pestas reacciones.

La cordobesa estaría saliendo con el cantante colombiano. Foto: @juariu

Y continuó: “Lo interesante aquí es Agus Agazzani dejó de seguir a Tini. Cuando hasta hace poco le ponía Me gusta. Y hoy sube un video con la última canción de Tini”.

La cordobesa estaría saliendo con el cantante colombiano. Foto: @juariu

Al parecer, estas actitudes en redes indicarían que ambos podrían estar en algún tipo de relación. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación de ninguna de las partes.

¿Quién es Agustina Agazzani?

Oriunda de Córdoba, Agustina Agazzani se convirtió en una influencer con más de 500 mil seguidores en Instagram.

La joven tiene 27 años, es modelo y cuenta con su propia línea de ropa deportiva y de trajes de baño. Su nombre surgió en los medios por sus relaciones amorosas con el actor Gastón Soffritti y el cantante de MYA, Agustín Bernasconi.