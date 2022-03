América TV le cerró la puerta a Alejandro Fantino: cuál es la nueva jugada

Después de 10 años el programa de América TV «Intratables» llega a su fin en abril. Luego de la llegada de Alejandro Fantino, el canal decidió sacarlo del aire debido a los bajos números de rating.

Así lo confirmo Pablo Montagna en su columna para La Nación, donde mencionó que luego de varios días, América decidió finalmente terminar con el histórico programa y, al parecer, el conductor Alejandro Fantino regresará rápidamente a la pantallas del canal con la décima temporada de «Animales Sueltos».

Alejandro Fantino en «Intratables»

Por su parte, algunos panelistas de «Intratables» continúan a la espera de saber qué sucederá a futuro, ya que si bien fue confirmada la noticia del final del programa, no hay novedades sobre la permanencia de algunos en el canal. Sin embargo, puede que algunos de ellos permanezcan junto a Alejandro Fantino.

Pese a que por el momento no se confirmó el equipo de periodistas que acompañará al presentador de televisión en este regreso, algunos de los nombres que sonaron son Javier Calvo, Nacho Ortelli, Maximiliano Montenegro, Edi Zunino, entre otros.

Luis Novaresio reemplazó a Alejandro Fantino durante el 2020.

El periodista estará a cargo del formato que tuvo inicio en el 2009 y que dirigió durante casi 10 años, ya que en el 2020 Luis Novaresio asumió la conducción del ciclo hasta diciembre de ese mismo año,

La contundente declaración de Alejandro Fantino

El periodista es muy polémico con sus dichos y en las últimas horas aseguró que prefiere que Argentina quede afuera de la Copa del mundo y que Boca Juniors gane la Copa Libertadores: «Lo digo abiertamente, yo quiero que Boca sea campeón. Yo soy hincha de Boca. Amo la Selección, la camiseta argentina, todo perfecto. Ahora, fijate el término que uso: amar y yo sé lo que es amar», expresó.

Alejandro Fantino junto a Lionel Scaloni.

Y además mencionó: «La misma esencia del amor es la que siento por mi camiseta y es ese amor por Boca. Es amor, no lo puedo medir. Cuando vi el gol de Villa me agarró una cosa de alegría, de emoción tan grande como si me dijeran que mi mamá es feliz».