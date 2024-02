Amalia Granata y Fernanda Iglesias se dijeron de todo sobre la acusación a Pettinato

En las últimas horas se hizo eco el fuerte cruce que tuvieron sobre la acusación de agresión sexual de Roberto Pettinato contra Fernanda Iglesias. Lejos de defender a su excompañera de Duro de Domar, Granata no se quedó callada y dio su parecer sobre la situación.

Todo empezó cuando Amalia recordó que varias integrantes del equipo “se le iban encima” a Roberto y que luego lo denunciaban por acoso. “Vos fuiste novia de Roberto”, sin embargo en su defensa Iglesias aseguró que lo que sufrió fueron abusos sistemáticos.

«Fue en Duro de Domar, en Canal Trece. Obviamente se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado y se decía que tenía un romance, pero no, señores, estaba siendo acosada”, siguió la angelita, que explicó que entonces no se daba cuenta de que estaba siendo acosada.

“Lloré un montón cuando me di cuenta. No se lo dije a nadie. Nunca fui novia de Pettinato, me perseguía por todos lados”, añadió Fer, que dijo que se percató de lo que había pasado cuando escuchó la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés.

No obstante, Granata siguió firme en su postura y remató: “Había un ida y vuelta con sentido. Pettinato no es mi ídolo ni nada. En el medio circulaba que tenían una relación”.