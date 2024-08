Amalia Granata habló del vínculo entre su hija y el Ogro Fabbiani

Amalia Granata se sinceró y ahondó en la relación que tienen actualmente su hija con el Ogro Fabbiani. Se supo que la adolescente no lo invitó a su cumpleaños de 15 y que, según su madre, tiene un fuerte carácter.

“Él sigue creyendo que yo no lo invité al cumpleaños de 15 de Uma. Si vos no entendés que no es así… Al contrario, le quemamos la cabeza a mi hija para que lo invite. Se la quemamos los dos y ella se negó”, aseguró en referencia a ella y a su pareja Leo Squarzon, con quien tiene a su hijo Roque.

Además, Granata aseguró que su hija de 16 años tiene muchísimo carácter: “Yo sé cuál es el problema, pero es un tema de ellos. Aparte Uma es tremenda, le canta las 40 en la cara y no se come ni una. A mí me espanta como ella le habla porque tiene el vocabulario de un adulto”.

Finalmente, confesó que le gustaría que su hija retomara el vínculo con su padre. “Es lo que más me gustaría y siempre se lo digo. Para mí, mi vínculo con mi padre fue lo más importante que tuve”.

Y amplió: “Creo que te forma mucho y te da una contención. Y yo ya no me puedo meter porque es grande. Ha hablado, ha hecho terapia, pero yo no me puedo meter”.