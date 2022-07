Allanaron domicilios de la Corriente Clasista y Combativa y encontraron US$ 50 mil y más de $ 7 millones.

La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, ordenó llevar adelante allanamientos en diferentes domicilios de la organización social Corriente Clasista y Combativa (CCC), donde se encontraron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos en dos de ellos. El diputado Juan Carlos Alderete habló con PERFIL y respondió a las acusaciones.

Un operativo que incluyó 23 allanamientos y 6 órdenes de presentación en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tuvo como resultado el secuestro de dinero, papeles y datos sobre la organización que encabeza Alderete.

Además, se filtró un audio de una integrante de la organización identificada como Raquel Fleischman en medio de los allanamientos. «Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC y la puta que lo parió (sic). Tengo la plata de nacional y la plata de la zona, me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes y todo eso», dice la mujer, en una información que develó el periodista Rodrigo Alegre en TN.

Cuál es la respuesta de la Corriente Clasista y Combativa

PERFIL se comunicó con Juan Carlos Alderete, que además de ser congresista del Frente de Todos es coordinador general de la organización. «Todavía no hay una acusación, por ahora la causa es averiguación de delito. Hace tres años que está la causa y seis meses que nos pinchan los teléfonos sin tener una acusación concreta«, cuestionó el dirigente social.

Además, agregó que se trató de escuchas «en tiempo real», es decir, al momento donde ocurrían los allanamientos. «Eso es un procedimiento que se utiliza para secuestros extorsivos o narcotráfico. Es desproporcionado porque nos tratan como una organización terrorista«, manifestó.

También se refirió al audio que dio a conocer TN. «Si llega a ser una escucha judicial es gravísimo que la filtren a los medios, no solo porque es una irregularidad sino porque se estarían utilizando métodos ilegales para perseguir y estigmatizar a organizaciones que lo único que hacemos es enfrentar la gravísima situación de nuestro pueblo», sostuvo. «La justicia en convivencia con algunos medios operan este linchamiento mediático porque no tienen nada para hacer una causa de verdad. Si fueran pruebas reales, no la filtrarían«, agregó Alderete.

En dos de los 23 allanamientos se encontraron elevados montos de dinero. En Laferrere, La Matanza, llegó a los dos millones de pesos. En La Paternal encontraron más de 5 millones de pesos y 50 mil dólares, según informó Clarín.

Alderete se refirió a éste último. «Es ahorro del matrimonio, que trabajaron toda la vida. Hace poco tiempo vendieron una casa en la provincia de Buenos Aires para ir a alquilar a la Capital Federal y seguramente eso se va a demostrar«, detalló el diputado, que además aseguró a este medio que los abogados de la organización harán presentaciones este viernes para defenderse en la justicia.

«Si la causa fuera seria no se puede haber filtrado nunca lo que se conoció», cuestionó el dirigente, que además sospecha que la filtración pudo haber salido de la jueza Alicia Vence o la Policía Federal.

Si embargo, manifestó: «Cuando encontramos a alguien que se quiere hacer el vivillo en la organización lo que hacemos es expulsarlo. No hay carmelitas descalzas porque somos 150.000 en todo el país«.

Qué dicen los audios de los allanamientos a la CCC

El diálogo entre dos mujeres que formarían parte de la Corrientes Clasista y Combativa se conoció este jueves 14 de julio, aunque los allanamientos ocurrieron el día 5 del mismo mes.

«Estoy acá en mi casa, viene la cana, vienen a joderme acá a mi casa (…) De eso no tengo nada», dice Raquel Fleischman en referencia a los papeles «de altas y bajas de desarrollo».

«Si está solamente la guita, está solamente la guita, después vemos como se justifica, pero el tema es el celular, negra», se escucha a otra mujer del otro lado de la línea.

Al cierre de esta nota, PERFIL intentó comunicarse con la jueza Alicia Vence del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín pero no pudo atender la consulta.

