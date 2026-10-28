Allanan una vivienda en Carhué y detienen a un hombre por el robo a un club en Erize

El sospechoso tiene 28 años y fue identificado a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad. En el hecho sustrajeron bebidas alcohólicas, una garrafa, un caloventor y elementos de la instalación eléctrica de la institución.

Un hombre fue detenido este martes, luego de que se constatara que había sido el autor de un robo en el club Erize, en la localidad puanense del mismo nombre.

El acusado del ilícito es Iván Barbado, de 28 años, con domicilio en Carhué.

Según los registros fílmicos y las filmaciones de las cámaras de seguridad, días atrás esta persona forzó la puerta trasera de la institución para luego sustraer bebidas alcohólicas, un caloventor a gas, una garrafa de gas de 10 kilos, así como llaves térmicas y cableado eléctrico exterior.

Luego de las tareas investigativas y a partir de la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, se llevó a cabo el operativo en el cual Barbado resultó capturado.

Según se indicó, el delincuente posee antecedentes por venta de estupefacientes.

(La Nueva)