Allanamiento y secuestro de motocicleta en Saldungaray

La Secretaría de Seguridad, informa que en la tarde de este lunes 31 de agosto se

llevó adelante un allanamiento y secuestro en la localidad de Saldungaray, en el marco

de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal por el delito de “Prueba

ilegal de velocidad con un vehículo”.



El procedimiento fue realizado por personal de la Subestación de Policía de Seguridad

Comunal Saldungaray, conjuntamente con efectivos de la S.E.P.S.C. Sierra de la

Ventana, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta por la UFI N.º 12, en el

marco de la IPP N.º 18770-26/00.

La diligencia tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Donado al 800 de

Saldungaray, donde reside Hoffman Vicentico (18 años), sindicado en la causa como

presunto autor del hecho investigado.

La investigación se inició a partir de una denuncia penal radicada el pasado 25 de

agosto, en la que se señalaba que el joven presuntamente estaría realizando picadas

y maniobras intempestivas a bordo de una motocicleta en distintos sectores de la

localidad, poniendo en riesgo la seguridad de terceros.

El procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una

motocicleta marca Keller, modelo Stratus, de 150 cc, conforme a los elementos

requeridos en la orden judicial.

Las actuaciones continúan bajo intervención de la autoridad judicial correspondiente.