«Algún día lo voy a hablar con Marcelo»: Ángela Leiva y un recuerdo amargo con Tinelli

En diálogo con Estelita, Ángela Leiva recordó un episodio amargo con Marcelo Tinelli en un programa pasado de «Showmatch».

Como Karina La Princesita, Gladys La Bomba Tucumana y Rocío Quiroz, Ángela Leiva dedicó su carrera a la música tropical. La cantante pasó por «Estelita en casa» y habló de sus colegas y «los cargos monárquicos» en su género musical. Además, se refirió a un recuerdo poco amigable que le quedó de Marcelo Tinelli en una emisión pasada de «Showmatch«.

Estelita se destaca por sus preguntas impredecibles y esta vez le preguntó a la cantante sobre declaraciones que hizo hacen siete años. «En el 2013 dijiste que te tuviste que ir del país porque Karina La Princesita y sus productores no te dejaban cantar en los shows. ¿Es cierto eso?», le dijo la conductora. Leiva respondió: «Sí, lo dije. No dije que la Princesita no me dejaba trabajar».

.Sí dije que los productores no me dejaban. Pero ya pasó Estelita. De hecho, ¿te acordás que en mi debut en el ‘Cantando 2020’ le pedí disculpas? Me imagino que me viste», le respondió. «Pedí disculpas porque me parecía que era necesario», agregó. Esto le dio pie a Estelita para recordar un episodio incómodo que le tocó vivir a la cantante en «Showmatch» en el 2012.

La primera vez que te vi en la pista fue con la Rincón cantándole ‘Amiga Traidora’ a Moria (Casán). Soy realmente una m… por lo que te voy a decir. Mi parte favorita es cuando vos decís, ‘¿puedo cantar una canción?’ y Marcelo Tinelli te dice, ‘en este momento no tenemos tiempo’», comentó la conductora. Después de ver el momento en pantalla, Leiva contó lo ocurrido.

«Algún día lo voy a hablar con Marcelo. Le voy a decir, ‘¿te acordás cuando me cortaste la cara?’», respondió Ángela Leiva, que más tarde logró el reconocimiento al que aspiraba en televisión. «La vida da revancha y vos sabías adónde ibas. Porque a una le van pasando estas cosas hasta que un día se acomoda todo, ¿no?», le contestó Estelita.