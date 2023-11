Alfa se separó de su novia 40 años menor y ya tiene un nuevo amor: cuál fue el motivo de la ruptura

Walter ‘Alfa’ Santiago fue uno de los participantes más polémicos de la última edición de Gran Hermano. No sólo dio que hablar adentro de la casa más famosa del país, sino que afuera también. Resulta que el hombre de 61 años de edad, comenzó un vínculo amoroso con una mujer 41 años menor.

Delfina Werner, de 20 años de edad, conoció al ex GH y forjaron una amistad, sin embargo, tiempo después su relación cambió y empezaron un romance. Pero en las últimas horas, trascendió que había decidido terminar con el noviazgo por un particular motivo.

«Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el corazón’ por otras», dijo Fernando Piaggio, en ‘El rum rum del espectáculo’. «Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga» agregó Lío Pecoraro.

Al revelar que se trataba de Alfa, confesaron que no tenían información acerca de cuánto tiempo había pasado desde que tomaron la decisión de distanciarse. Lo que si detallaron fueron los motivos.

«Cuando él se va a Miami de viaje, ella le pide la casa para quedarse. Él astutamente, hombre mayor que ella, le dijo que no porque no quería tener ningún tipo de problema, por lo que decidieron terminar la relación» contó Lio.

«Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado (de Gran Hermano) y empezaron a conocerse. Ella tuvo como una especie de amor platónico, que al principio era un coqueteo. Finalmente, ellos terminaron confirmando una relación que durante mucho tiempo no quisieron hacerlo, hasta que él le dijo: ‘hasta acá llegó’ y le puso punto final» remarcó.

Por último, reveló que lejos de estar haciendo un duelo, Alfa ya está interesado en otro amor: «Solo voy a decir de él que ya está rondando para otros vientos que vienen soplando». Por su parte, Adriana Aguirre, panelista del ciclo, expresó: «Tiene una historia, Alfa, Dios mío. Yo no salí con él, pero sé de una amiga mía que sí salió con él», dando a entender que el sexagenario tenía una vida intensa.