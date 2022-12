Alfa se hartó de Thiago y amenazó con eliminarlo de Gran Hermano: “Yo soy el líder”

Alfa le aseguró a Romina Uhrig que intentará dejar en placa a Thiago Medina tras la salida de su rival directo, Agustín Guardis. “Me queda el otro frente”, sostuvo el mayor de la casa.

Walter Santiago, más conocido como Alfa, comenzó su semana con una noticia que le dio una sonrisa en medio de la amargura y sus ganas constantes de salir de Gran Hermano por cansancio. Agustín Guardis fue el octavo eliminado del reality show este domingo y tendrá la posibilidad de participar del repechaje.

En una noche agitada para la casa más famosa del país, Alfa vio como su compañero platense agarró las valijas y se fue directo al estudio para encontrarse con su familia y el conductor del ciclo, Santiago del Moro. Thiago fue un fiel compañero de su “hermanito” y descargó la furia del momento con el hombre de 60 años.

“Vos aplaudiste”, señaló el oriundo de González Catán. Por su parte, el polémico concursante le respondió y sostuvo que todo lo que mencionó Thiago eran mentiras: “Sos un irrespetuoso”.

Horas más tarde, la exdiputada nacional Romina Uhrig estaba en la cocina y Santiago no tardó en remarcarle que irá por el joven de 19 años en la próxima nominación. “Era el único que no podía ser”, explicó el hombre que cuestionó el juego de Guardis.

“Ahora me queda el otro frente. Thiago. ‘No podés hacer así, porque yo soy el líder. Voy yo con la Romi’”, aseguró Alfa muy enojado por la actitud del adolescente. “Conmigo se transformó así, porque el otro (Agustín) le llenó la cabeza. Estoy convencido”. “El otro día le dije que me hable bien, porque tiene esas formas. Él se da cuenta”, resaltó Romina por las acciones desmedidas que tiene Thiago con sus “hermanitos”.

El último enfrentamiento entre Agustín y Alfa fue por las repudiables intenciones y comentarios del autodefinido “estratega” para acercarse a Julieta. “Querías venderle a Julieta pero no pudiste”, destrozó el hombre con mayor edad del certamen. “No me río, nene”, agregó Alfa.