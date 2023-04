Alfa confirmó su romance con una periodista de 19 años

Walter Santiago, reconocido por su sobrenombre ‘Alfa’ generó polémica dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. En esta oportunidad, sorprendió a todos al confirmar su romance con Delfina Wagner, una periodista 42 años más joven que él.

El ex participante del reality, tiene 61 años mientras que ella, 19. Hace algunas semanas se difundió un video en el que se los veía besándose en un boliche y en ese momento, él manifestó que ella lo besó y que no eran nada más que amigos. Finalmente hoy, visitó el programa de Telefe ‘A la Barbarossa’ y el panorama fue otro.

«¿Hoy Delfina es tu compañera?» le consultó la panelista Pía Shaw, a lo que Alfa respondió que sí. Ella, por su parte, confesó «estamos empezando un vínculo» y agregó «Yo siempre me hice cargo de lo que yo sentía, no puedo mentir cuando voy a la tele. No puedo hablar por lo que siente esa persona, pero yo decía que a mí él me gustaba».

Luego, le consultaron sobre la posibilidad de que él esté con otras mujeres y los rumores que circulan en el medio sobre eso: «Es horrible, es un re garrón pero bueno yo me la puedo bancar. Recién casi me voy del programa porque no me gusta que me pongan al lado de la foto de otras dos pibas. Yo no le exigí que reconociera que está saliendo conmigo, él quiso» aseguró.

Respecto a la gran distancia generacional que existe entre ambos, Walter sentenció «hubo mucha gente acá y en otros lugares que juzgaron la diferencia de edad, decían que es muy chica. Si yo mañana salgo con una de 30, van a decir ‘tiene 30 años’, lo mismo si salgo con una de 50. Yo nunca dejé que nadie se meta».

Finalmente, el ex jugador contó que fue lo que lo hizo fijarse en la joven comunicadora «yo no la conocía a Delfina. A medida que la fui conociendo, fui viendo cómo es como persona, como ser humano. Es buena, tiene un corazón de oro y una inteligencia… Podés hablar de cualquier tema. Te escucha, te acompaña. Si estoy cansado y me quiero quedar tirado en el sillón, se queda conmigo» reveló.