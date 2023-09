Alfa apuntó contra Juan Reverdito y confirmó sus dichos sobre Maxi Giudici: «Yo no soy hipócrita»

Walter ‘Alfa’ Santiago lanzó un desafortunado comentario luego de enterarse que su excompañero de Gran Hermano, Maxi Giudici, sufriera un intento de suicidio consumiendo un blíster de Clonazepam, por lo cual terminó internado en el Hospital Ramos Mejía. «Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en caba 0.5…..) diciendo ‘¡por fin tiene algo positivo!’. En la vida todo vuelve… todo» escribió el sexagenario en referencia al cordobés, el mismo día del incidente. Por sus dichos, fue duramente criticado y uno de los que se refirió a su cuestionable actitud, fue Juan Reverdito. Por tal motivo, Alfa utilizó sus redes para responder y avalar su postura: «Voy a aclarar esto por única vez, me llega un mensaje del taxista Juan Reverdito diciendo ‘ya saben lo que es’, se llenan la boca hablando de mí. El tema está en que yo no soy hipócrita» comenzó. «Si fuera hipócrita podría salir a decir ‘che lamento muchísimo lo que está pasado, de verdad tenés todo mi apoyo, acá estoy para lo que necesites’ como dicen varios hipócritas. Si hay algo de lo que me jacto es de tener buena memoria, entonces sé quién es buena gente conmigo y quién no» continuó. «Un tipo que me quiso sacar a mí adentro de una bolsa y que me mandó a la concha de mi madre, así clarito fue ‘Alfa la concha de tu madre’ para mí no significa nada» agregó, imitando la tonada del jugador oriundo de Córdoba. «Hay que poner las cosas bien en claro y no ser hipócrita, ni ser político o diplomático. A mi me lastima o me duele o me afecta si alguien querido, cercano a mí está mal, tiene un intento de suicidio, o se toma dos o tres Valium» concluyó, dejando en claro que no se conmovió por lo que sufrió el exparticipante del reality show porque no siente nada por él.