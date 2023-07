Alexis ‘el Conejo’ Quiroga se mostró furioso luego de que Gran Hermano gane el Martín Fierro de oro

Gran Hermano resultó ser el programa más premiado durante la gala de los Martín Fierro y logró llevarse el oro. Sorpresivamente, a la ceremonia sólo fueron invitados Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Lucila ‘la tora’ Villar y Walter ‘Alfa’ Santiago. Por tal motivo muchos de los exparticipantes se mostraron furiosos. Hace algunos días, Coti Romero fue invitada al programa ‘A la Barbarossa’ y allí contó que no había recibido la tarjeta para asistir a la gala y que eso la enojaba bastante. Recientemente fue su ex pareja quién se mostró ofuscado con la situación. Luego de que el reality reciba el máximo galardón de la noche, Alexis ‘el Conejo’ Quiroga lanzó un profundo descargo a través de sus redes sociales. En la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram, escribió: «Por más que no nos nombraron acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de oro, los 20 participantes de esta edición 22/23» junto a la foto de todos los jugadores que formaron parte del ciclo. Sin embargo, luego eliminó la publicación. No se conocen los motivos por los que se arrepintió, pero lo que si se sabe es que finalmente, el Conejo asistió a la fiesta que se realizó post ceremonia en un boliche exclusivo de Puerto Madero.