Alex Caniggia y Melody Luz dieron a conocer el nombre de su hija pero no mostraron su rostro

Alex Caniggia y Melody Luz recibieron a la primera hija de ambos ayer en el Sanatorio Otamendi. A través de sus redes sociales, se mostraron súper emocionados por el momento que están viviendo y dieron a conocer el excéntrico nombre que eligieron para la pequeña: Venezia. El hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis escribió «el día más feliz de mi vida» su cuenta oficial de Instagram, junto a un carrusel de fotos del momento tan especial. Lo mismo redactó sobre la imagen de la madre primeriza, con la niña en brazos y Nacho Tomasone, el médico que estuvo a cargo del parto.



Luego, brindó un reconocimiento al especialista «Nachito sos un capo. Gracias por hacer nacer a mi hermosa hija emperatriz». En todas las fotos en las que aparece la beba, tanto en las redes sociales de su papá, como en las de su mamá, su rostro está tapado con un emoji de osito pardo. Melody, en la sección de historias de la misma red social, mostró como la manito de la recién nacida se aferraba a su dedo: «Te amo, Venezia. Soy feliz» expresó. Mientras que en el perfil escribió: «Venezia Caniggia Stocchetti 15.07.23. Fruto de éste amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre». «Gracias Nacho y a tu equipo por todo lo brindado, por tanto respeto» agregó destacando el trabajo de su médico. Finalmente se refirió a la imagen de la niña, que hasta el momento no se ha hecho pública: «Ya le van a poder conocer su hermosa carita, gracias por todo el amor y apoyo que nos mandan».



Por su parte, Alejandro Cipolla, el abogado de la familia, advirtió que los recientes padres están dispuestos a comenzar una batalla legal con todo aquel que no respete la determinación que han tomado de preservar la identidad de la pequeña. «Por razones personales Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión que ningún medio de difusión muestre la imagen de su hija! En caso de no cumplir con la voluntad de los mismos, se iniciarán acciones legales contra los periodistas y medios. Se recuerda que los menores de edad poseen derechos absolutos en cuestión de imagen y difusión» escribió en la sección de historias de su cuenta de Instagram, en una placa negra con letras blancas.