Alessandro Bellini anotó uno de los tantos en la victoria de Automoto frente a Sarmiento de Pigüé

(Por Ciudad Noticias): Uno de los goleadores que tiene el conjunto serrano del vecino distrito, es el jovencito de Saavedra Alessandro Bellini que en el día de ayer, convirtió uno de los goles en el contundente 3 a 0 frente a Sarmiento de Pigüé.

En Pigüé, Automoto confronto en todas las categorías ante Club Sarmiento logrando dos victorias, un empate y una derrota en quinta división por 3 a 2 (descuentos de Alejandro Ebertz).

La igualdad se dio en séptima (2 a 2). Los goles azulgranas fueron anotados por Lucas Ojeda y Mateo Coria.

Los triunfos de Automoto se dieron en octava 3 a 0 (goles de Ciro Meriggi, Alessandro Bellini y Thiago Chefelt) y en sexta 4 a 0 (tantos de Santino Bolletta x 2, Christopher Salazar y Santiago Parra).

Vigésima fecha: Independiente de Rivera vs. Belgrano de Espartillar; Empleados de Comercio vs. El Progreso; Blanco y Negro vs. Racing Club; Automoto vs. Deportivo Argentino; Boca Juniors vs. Club Sarmiento; Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Santa Trinidad; Unión Pigüé vs. Unión de Tornquist; San Martín de Carhué vs. Deportivo Sarmiento; Independiente de San José vs. Peñarol de Guaminí; San Martín de Saavedra vs. Atlético Huanguelén y Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Rivera. Libre: Puan F. Club.

FUENTE:DEPORTORNQUIST.