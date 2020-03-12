Alerta meteorológico para el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

ALERTA METEOROLÓGICO N * 1 PARA SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.POR TORMENTAS FUERTES CON RÁFAGAS.
SITUACIÓN:
SE ESPERA QUE ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA DEL VIERNES 13, EL ÁREA DE COBERTURA COMIENCE A SER AFECTADA POR LLUVIAS Y TORMENTAS. ALGUNAS DE LAS MISMAS PODRÍAN SER LOCALMENTE FUERTES, PROVOCANDO PRINCIPALMENTE RÁFAGAS Y CAÍDA DE GRANIZO, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y OCASIONALMENTE ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS. SE ESPERAN MEJORAMIENTOS TEMPORARIOS. FUENTE: SMN